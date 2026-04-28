El Principado celebra la XLVII Selmana de les Lletres con un programa que pone el foco en el teatro asturiano

El Principado dedica la 47 Selmana de les Lletres Asturianes a Taresa Cónsul y al teatru costumbrista asturiano - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado impulsa una nueva edición de la Selmana de les Lletres Asturianes con una programación descentralizada que llegará a 14 concejos y que combina el rescate de una figura esencial en la literatura asturiana, la de Taresa Cónsul, con el teatro popular, la creación contemporánea, la memoria cultural y la participación ciudadana.

La XLVII Selmana de les Lletres Asturianes que organiza la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte, despliega un programa diverso que consolida la presencia del asturiano y del eonaviego en la vida pública y cultural. La celebración comenzará pasado mañana, día 30 de abril, con el Conciertu de les Lletres Asturianes, de la Orquesta Sinfónica del Principado (OSPA) y se desarrollará hasta el 10 de mayo, con más de una veintena de actividades destinadas a acercar la lengua asturiana a nuevos públicos y reforzar su uso en distintos ámbitos.

La edición de este año, dedicada a Taresa Cónsul y al teatro costumbrista asturiano, está coordinada por Dolfo Camilo Díaz y Laura Iglesia. La propuesta combina actuaciones escénicas, musicales y divulgativas con un homenaje continuado al teatro popular, una tradición centenaria que llega viva y renovada a nuestros días.

El Día de les Lletres Asturianes, que se celebrará el viernes 8 de mayo, constituye una de las jornadas centrales. Ese día, librerías y establecimientos de toda Asturias aplicarán un 10 % de descuento en la compra de libros o discos en asturiano y eonaviego. También distribuirán la obra colectiva 'De viva voz. Taresa Cónsul y el teatru asturianu', hasta agotar existencias. Se trata de un volumen que desvela aspectos inéditos de esta autora que vivió entre los siglos XVIII y XIX, la primera mujer de nombre conocido que escribió teatro en asturiano.

Asimismo, en librerías de la zona del Eo-Navia se distribuirá también la obra Cásasenos a nena, un divertido entremés de Manuel García Galano, con el que se rinde homenaje a un autor esencial de esta lengua.

La consejería sitúa esta cita como pieza central de su acción cultural y normalizadora, orientada a fortalecer el asturiano y el eonaviego, apoyar al sector creativo, dar a conocer el teatro asturiano y acercar la cultura al conjunto del territorio en condiciones de igualdad.