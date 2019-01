El Principado cifra en 2,4 millones de euros los daños del temporal en la red de carreteras autonómicas y saneamiento

Publicado 30/01/2019 13:15:40 CET

OVIEDO, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha cifrado en 2,4 millones de euros los daños en la redes autonómicas de carreteras, y de saneamiento y abastecimiento generados por el temporal registrado la pasada semana en la comunidad.

"Sabemos que existen también daños en la red local de carreteras, y en infraestructuras del Estado, como las ferroviarias", ha comentado Lastra, mencionando también a las explotaciones agrarias afectadas por las intensas lluvias y remarcando que esas cuestiones están en otro ámbito de responsabilidad.

De este modo, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Lastra ha incidido en que el temporal "ha golpeado duramente" en Asturias, con 203 carreteras regionales afectadas de las 470 que conforman la red, aprovechando para reconocer la "diligente e intensa" actuación de las brigadas de mantenimiento y conservación en colaboración con empresas que contribuyeron con medios externos.

De las carreteras afectadas, 49 registraron cortes totales y actualmente permanecen cortadas ocho --siete por hundimiento y una por desprendimiento--, con bastante probabilidad de que haya que cortar la vía entre Peñamiel y Pola de Lena para reparar incidencias y garantizar la seguridad de la vía.

Además, el consejero ha mostrado preocupación por la situación en la que ha quedado parte del Corredor del Nalón, que requiere una actuación "inmediata y provisional" en colaboración con la Confederación, al igual que para resolver otras incidencias. La actuación, explica, durará varias semanas y se recomienda "extremar la precaución" por el estrechamiento de la vía que conllevará la intervención.

Igualmente, ha explicado varias de las incidencias registradas en la red de saneamiento en Riosa, Lada, Noreña, Trubia, Piloña y en las Cuencas, con el compromiso de dar solución a estos daños "cuanto antes".

Para abordar todas estas actuaciones, la Consejería de Infraestructuras hará una solicitud de habilitación especial de crédito ante su urgencia y prioridad. "Tendremos que disponer de los recursos necesarios ante el carácter de emergencia de la situación", ha argumentado.

Respecto al estado de las infraestructuras férreas, el consejero ha explicado que primero se dará una solución provisional desde el Consorcio de Transportes para dar servicio por carretera a los usuarios de la línea F-8 Baiña-Collanzo, en Aller.

Asimismo, respecto a la reparación de daños por parte de Adif, Lastra ha remarcado la importancia de la línea oriental de Feve, "no solo por el tráfico de viajeros, sino también por su importancia para el tráfico industrial", por lo que espera que se puedan abordar soluciones técnicas con "la mayor rapidez".

MAYOR ESFUERZO EN MANTENIMIENTO

En respuesta a los medios de comunicación, acompañado por el titular de Industria, Isaac Pola, el consejero de Infraestructuras ha defendido la necesidad de un "esfuerzo mayor" en mantenimiento, no solo en Asturias sino en el conjunto del país. Algo que considera una "asignatura pendiente", en parte por la crisis, por lo que considera que habrá que recuperar el nivel de inversión en mantenimiento y conservación.

No obstante, Fernando Lastra ha afirmado que no hay relación directa entre el buen estado de las carreteras y las garantías de que no vuelvan a registrarse daños como los actuales ya que el temporal ha azotado en "todo tipo de vías".

Con todo, sostiene que debe recuperarse la inversión en mantenimiento y añade que esa decisión ya ha sido adoptada por Gobierno de Asturias, que va a acometer actuaciones en 21 carreteras "de forma inmediata" para mejorar la situación de las vías en mantenimiento, conservación y seguridad vial.