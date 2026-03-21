El Principado clausura la edición de invierno de la Escuela de Formadoras en Coeducación y trabaja en la de verano

Acto de clausura de 'Esfoco'. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha clausurado hoy la edición de invierno de la Escuela de Formadoras en Coeducación 'Esfoco', en un acto que ha contado con la participación de la directora general de Igualdad, Vanesa Fernández. Esta iniciativa, impulsada en el marco del Plan de Coeducación, se consolida como "un programa de referencia para reforzar la formación en igualdad y la prevención de la violencia de género en el ámbito educativo". Un total de 80 personas han pasado ya por este programa, que celebró su primera edición el año pasado.

El Gobierno asturiano destaca en una nota de prensa que "la elevada demanda registrada en esta segunda edición, que agotó sus plazas en pocas horas, confirma el creciente interés por una formación especializada que sitúa la coeducación como una herramienta clave para avanzar hacia una sociedad más justa y una auténtica vacuna contra el machismo, al actuar desde edades tempranas en la construcción de valores basados en la igualdad, el respeto y la convivencia".

Entre las dos convocatorias celebradas hasta ahora, más de 250 personas se han quedado sin plaza, lo que "evidencia la alta demanda existente y la necesidad de seguir ampliando estas iniciativas formativas".

La escuela ha contado con un equipo docente integrado por Laura Viñuela, Carmen Ruiz Repullo y Emma González, profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la igualdad, según indica el Principado.

El Principado mantiene un firme compromiso con la educación en igualdad y se ha fijado el objetivo de ofrecer formación en coeducación a más de 2.000 docentes este año. Este esfuerzo permitirá extender las prácticas educativas transformadoras a más centros y consolidar una red cada vez más amplia de profesionales comprometidos con la igualdad.

Durante el acto de clausura, la directora general de Igualdad ha explicado que el Ejecutivo autonómico ya trabaja en una nueva edición de 'Esfoco', prevista para el próximo julio, con el objetivo de ampliar el alcance del programa y dar respuesta a la alta demanda.