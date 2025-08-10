El Principado completa el modelo dual de la nueva ley de FP con estancias en empresas de hasta 700 horas

La consejera de Educación, Eva Ledo, y el director general de Formación Profesional, Ángel Balea, durante la rueda de prensa que han ofrecido en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en Gijón. - PRINCIPADO

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias culminará el próximo curso la implantación de la nueva ley orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional (FP), aprobada en marzo de 2022, con la incorporación del 2º curso de todos los ciclos formativos al nuevo modelo dual.

Según ha recordado el Ejecutivo este domingo, una de las principales novedades de este sistema es que las estancias formativas en empresas u organismos equiparados comienzan ya desde el primer curso. Además, la FP dual se divide en dos modalidades en función de las horas realizadas por el alumnado en esas empresas: la general, con un total de 500 horas entre 1º y 2º curso, y la intensiva, con 700 horas en ese mismo periodo.

Por tanto, el alumnado que inicie sus estudios el próximo curso incrementará de manera notable su estancia formativa en las empresas respecto al modelo anterior de Formación en Centros de Trabajo (FCT).

En concreto, realizará 120 horas más en el régimen general y 320 más en el intensivo. Estas cifras representan, respectivamente, un 25% y un 35% de la duración total del ciclo, lo que refuerza el aprendizaje práctico, la empleabilidad y la integración en el entorno laboral.

Los estudiantes de la modalidad intensiva firman un contrato en formación y obtienen una remuneración económica. Por su parte, las empresas participantes pueden recibir una compensación para financiar estas contrataciones, a través de convocatorias del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa).

La consejera de Educación, Eva Ledo, explicó este domingo en la Feria Internacional de Muestras de Gijón, que en un escenario "globalizado, en permanente cambio e inmerso en plena transformación digital, se hace necesario atender a un nuevo modelo económico, social y sostenible, en el que los sectores emergentes no disponen de capital humano cualificado".

MATRÍCULA

Por otra parte, Educación anima a matricularse en la convocatoria extraordinaria de Formación Profesional, cuyo plazo de presentación de solicitudes de admisión estará abierto del 5 al 11 de septiembre. La oferta consta de 2.133 plazas vacantes: 244 de grado básico, 1.202 de grado medio y 687 de grado superior.

En grado básico, las familias profesionales con mayor número de plazas vacantes son Servicios Administrativos, Actividades Agropecuarias, Fabricación y Montaje y Cocina y Restauración. En el grado medio, el mayor número de plazas libres se produce en la familia de Instalaciones Eléctricas y Automáticas. Y en el superior, en Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos.

La oferta de Formación Profesional en Asturias se compone en la actualidad de 122 titulaciones que se imparten en 65 centros educativos: 8 Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP), 48 institutos de Secundaria y 9 centros con conciertos formativos en esta etapa.