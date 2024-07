El Principado compromete "diálogo" al profesorado de asturiano ante los procesos de estabilización

OVIEDO, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha comprometido este sábado que la Consejería de Educación ofrecerá "diálogo" al profesorado de asturiano ante los procesos de estabilización de plazas.

Estos docentes lamentan que los puntos de sus méritos se han reducido a la mitad. En rueda de prensa para hacer balance de sus cinco años de gobierno, el presidente se ha referido en asturiano a sus reclamaciones, afirmando que el profesorado de asturiano tiene "aliados" en el Ejecutivo autonómico.

En ese sentido, ha asegurado que el departamento de Lydia Espina repasará sus reivindicaciones porque a este colectivo hay que "mimalu", recordando que se van a cumplir 40 años del inicio de la educación en asturiano.

Adrián Barbón recuerda que ha planteado durante mucho tiempo que fuera reconocida la especialidad docente del asturiano, "pero no habiendo oficialidad asturiano y eonaviego, eso no puede ser". "No hay manera legal y así nos lo transmite el Ministerio de Educación", ha dicho.

Con todo, el presidente les ha querido transmitir "tranquilidad". "Va a haber un diálogo por parte de la Consellería, no tengo ninguna duda", ha aseverado.