El Principado concluye este mes una treintena de talleres de empleo

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado concluye este mes los treinta talleres de empleo aprobados y subvencionados por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) en la convocatoria 2024-2025, que han proporcionado trabajo y formación a 550 personas durante un año.

La directora gerente del Sepepa, Begoña López, ha participado esta semana en la clausura del taller de San Tirso de Abres y en el cierre de las actividades de Belmonte de Miranda. Los 56 participantes en estos proyectos recibieron en ambos actos los certificados acreditativos de las nuevas competencias profesionales que han alcanzado al superar sus etapas formativas.

Las 24 personas inscritas en Belmonte de Miranda se repartieron entre tres especialidades formativas: atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, conservación de montes y repoblaciones forestales. En San Tirso de Abres, otros doce participantes siguieron la vía de la atención sociosanitaria, mientras que veinte más escogieron revestimientos de construcción o jardinería.

En toda la comunidad, el Sepepa ha aportado 15,1 millones para la puesta en marcha de los talleres y ha financiado proyectos presentados por 27 ayuntamientos, una mancomunidad y dos fundaciones sin ánimo de lucro. "Para el Sepepa es muy satisfactorio ver a todas esas personas, que en ocasiones parten de una formación muy escasa, esforzarse para consiguen tanto certificaciones profesionales para acceder a un empleo como nuevas competencias básicas o graduarse en la ESO", ha asegurado López.

"Este programa prepara cada año a centenares de personas para mejorar su empleabilidad y ponerlas en condiciones de aspirar a entrar en el mercado laboral, por eso estamos insistiendo tanto en la idea de si te formas, trabajas. A mayor formación, mayor probabilidad de encontrar un empleo", ha añadido. Las personas que participan en los talleres deben ser mayores de 30 años y, desempleadas, además de reunir las condiciones necesarias para recibir la formación. En el proceso de admisión tienen carácter preferente los parados de larga duración, que perciben un salario durante los doce meses de formación.

Entre las certificaciones profesionales para las que preparan los talleres, las más frecuentes son las relacionadas con la atención sociosanitaria a personas dependientes, la jardinería, la limpieza de espacios abiertos o áreas industriales, la conservación de montes, la albañilería y la carpintería.