El Principado concluye las obras de mejora del Camín de los Santuarios con una inversión de 681.456 euros

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha finalizado las obras de mejora del Camín de los Santuarios tras invertir 681.456,37 euros procedentes de fondos europeos Next Generation, con el objetivo de consolidar este recorrido como referente entre los itinerarios culturales de Asturias por su riqueza histórica, arquitectónica y natural.

Los trabajos, enmarcados en el Plan Regional de Rutas de Senderismo y Cicloturismo, que cuenta con un presupuesto global de 2,49 millones, han permitido acondicionar el trazado, reforzar la señalización y la seguridad, así como recuperar diversos tramos de la ruta. El proyecto ha incluido actuaciones en los concejos de Oviedo, Siero, Nava, Noreña, Piloña, Parres, Cangas de Onís, Onís, Cabrales, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja.

Entre las intervenciones realizadas destacan la limpieza y adecuación del terreno, la instalación de peldaños y pequeños muros, la retirada de obstáculos naturales, la construcción de pasarelas, el acondicionamiento de cauces de agua, la renovación de señalización y la mejora de áreas de descanso.

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha subrayado este jueves en Villamayor (Piloña) que "estas actuaciones son muestra del compromiso de este gobierno con un turismo sostenible, de calidad e íntimamente ligado a la naturaleza".

El resultado es un itinerario renovado que ofrece 174 kilómetros para senderismo y 175 kilómetros para cicloturismo, estructurados en nueve etapas principales, con tramos alternativos que suman 46 kilómetros adicionales.

El Camín de los Santuarios recorre once municipios siguiendo antiguos caminos que conectaban Oviedo con el oriente asturiano y la comarca cántabra de Liébana. El trazado incluye Bienes de Interés Cultural como la Catedral de Oviedo o el Palacio de Meres (Siero), elementos del Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias como el Puente Romano de Cangas de Onís o la iglesia de San Pedro de Alles, así como enclaves emblemáticos como el Santuario de Covadonga, el Monasterio de San Pedro de Villanueva y la iglesia de San Pedro de Plecín, del siglo XII.

El itinerario fue inaugurado en agosto de 2022 por el presidente del Principado, Adrián Barbón, y el entonces presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en el marco de los actos de conmemoración de los 1.300 años de la Batalla de Covadonga.