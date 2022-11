El Principado defiende que la regasificadora se ponga en marcha con la mayor funcionalidad y servicios posibles

OVIEDO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández ha manifestado este miércoles en el Pleno que las intenciones del Gobierno respecto a la regasificadora del Musel siempre ha sido su puesta en funcionamiento con la mayor funcionalidad y los mayores servicios que sean posibles en cada momento.

Ha indicado que el almacenamiento del Musel supone utilizar dos tanques de 150.000 metros cúbicos de gas natural licuado cada uno que sería el equivalente al 4% de la capacidad de almacenamiento en tanque de la UE. Un primer tanque podría estar en funcionamiento en enero de 2023 y el segundo se estima en abril o junio de 2023 y esto es relevante por muchas razones.

Así ha indicado que todas esas consecuencias son positivas para Asturias, entre ellas hacer de punta de lanza de cara al desarrollo del hidrógeno verde en la región. Pero además ha destacado su importancia a nivel logístico, porque permite reforzar la autonomía energética, por el impulso a la actividad del Musel y por sus implicaciones a nivel de empleo.

Ante la pregunta del diputado de Foro, Adrián Pumares, sobre "el plan de aprovechamiento de la regasificadora del Musel que debe realizar el Principado de Asturias", el consejero ha recordado que esta infraestructura no es de titularidad del Principado.

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, en su intervención, alertó al Gobierno de Adrián Barbón de que "no pueden ver la regasificadora de El Musel como un simple tanque de almacenamiento; hay demasiado en juego".

Por todo ello, Adrián Pumares pidió al Consejero Enrique Fernández que "aproveche las reuniones de la Comisión Bilateral para evitar que la regasificadora de El Musel sea un simple tanque de almacenamiento, sino que se conecte al gasoducto El Musel-

Llanera", y lamentó que "ya no sabemos cuántos anuncios ha realizado en lo que va de legislatura el Gobierno de Barbón acerca

de la puesta en marcha de la regasificadora de El Musel, pero la

realidad es que esta infraestructura se va a convertir en un almacén

sin conexión con la red gasista".

INTERPELACIÓN DEL PP

Por otra parte, y en respuesta a la interpelación sobre política industrial en general y, más concretamente, sobre la situación que atraviesa la industria asturiana, Fernández ha indicado que es cierto que las estimaciones económicas y la incertidumbre que hay sobre los próximos meses y sobre 2023 no es nada halagüeña, pero no es menos cierto que las dificultades de la industria asturiana no pueden bajo ningún concepto explicarse a partir de causas específicas de la región en el momento actual, sino que responden a una coyuntura general internacional.

"El gobierno está haciendo todo menos mirar el lado oscuro de las estadísticas para venir a esta Junta a agitarlos bajo el mantra de la emergencia, el desierto y la desesperación industrial", ha dicho Fernández, que ha añadido que el Gobierno trata de remar contracorriente y de salvar las dificultades.

Ha indicado el consejero que es necesario dejar los discursos catastróficos, a pesar de las dificultades, porque "hoy por hoy la mejor forma de recuperar la economía es la paz y poco ayudan las críticas apocalípticas".

En este sentido ha manifestado que si se profundiza en las estadísticas en Asturias la industria muestra algunos datos positivos. Se ha referido así al sector naval o a los datos de mercado de Arcelor.

Queipo ha manifestado que la situación peor y con más incertidumbre aún si cabe que cuando se celebró un pleno monográfico sobre la industria con muchos indicadores que nos ponen en alerta y que tienen consecuencias directas sobre la salud de la economía asturiana.

"Los datos de la EPA nos muestran una Asturias anclada en la peor de las realidades del conjunto de las CCAA. Tenemos la peor tasa de actividad de España y peor tasa de empleo del país", ha dicho Queipo, que ha culpado a las políticas del Gobierno de Barbón de crear el futuro más oscuro.

El diputado del PP ha indicado que el consejero debería informar y explicar qué es lo que está haciendo para frenar estos datos. "No le culpamos de la tormenta de la inflación, energía y demás, pero lo que nos preguntamos por qué en Asturias afecta más, nos preguntamos qué está haciendo el Principado", ha dicho Queipo.