El Principado defiende la "total transparencia" en el proceso de selección de la nueva directora del MUMI

OVIEDO 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha defendido este martes la "total transparencia" de todo el proceso de selección de la nueva dirección del Museo de la Minería y la Industria de Asturias (MUMI).

Gutiérrez ha comparecido a petición del PP sobre este asunto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA). Los diputados de la oposición plantearon sus dudas sobre el proceso, y señalaron que incluso los sindicatos CCOO y SOMA-Fitag-UGT lo criticaron.

Una de las cuestiones que más criticó el PP fue que la persona elegida, Cristina Cantero, acreditase su 'alto nivel' de inglés por medio de un examen escrito que realizó una persona externa y que no estaba en las bases.

Gutiérrez ha explicado que las bases fueron publicadas desde un primer momento y estuvieron sometidas a alegaciones. Además, ha indicado que esas reglas señalaban que el tribunal podría recurrir a tomar decisiones sobre cómo acreditar el nivel de inglés. "Quien quiso se sometió a la prueba, hubo quien decidió que no se quería someter a la misma y como no pudo acreditar el nivel quedó fuera del proceso selectivo", ha apuntado.

La dirigente asturiana ha dicho que el Patronato del MUMI también ha respaldado al tribunal a la hora de rechazar las alegaciones al proceso.

En méritos a valorar se establecía un nivel C1 de inglés, pero como requisito se establecía 'alto nivel' de inglés, sin una certificación concreta. El tribunal acordó en la comisión de valoración que ese alto nivel de inglés, junto con el mérito, tiene que ser un nivel B2.

Lo que se acordó es que cualquiera de los miembros, cualquiera de las personas, de los aspirantes, pudiesen acreditar este nivel de inglés por la manera que ellos considerasen oportuna mediante certificaciones o demás.

"Para ser más garantes, se acordó por parte de la comisión de valoración que se realizara esta comprobación de alto nivel de inglés por una persona acreditada para la comprobación de la misma", han indicado desde el Principado.

De esta forma, Cristina Cantero habría sido la única candidata que acreditó el cumplimiento de todos los requisitos de la convocatoria y que aprobó las distintas fases del proceso de selección.

"El procedimiento fue escrupuloso, exhaustivo, con acuerdos tomados por parte de la comisión, con acuerdos y con total transparencia.