El Principado destaca el acuerdo entre Copae y Alimerka para impulsar los productos ecológicos asturianos

El presidente de Alimerka, Alejandro Fernández, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, y el presidente del Consejo de la Producción Agraria Ecológica (Copae), Javier Fernández. - PRINCIPADO

OVIEDO, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, ha destacado este jueves la importancia del acuerdo de colaboración firmado entre el Consejo de la Producción Agraria Ecológica de Asturias (Copae) y la cadena de supermercados Alimerka para la promoción y comercialización de los productos asturianos de calidad y ecológicos.

"Somos un ejemplo de trabajo durante muchos años por parte de los hombres y mujeres que están en el medio rural, de cómo avanzar y de cómo poner en valor estas producciones de calidad", ha comentado Marcos Líndez.

El consejero ha destacado que desde la administración se viene colaborando con los consejos reguladores y trabajando a través de marcas diferenciadas como los Productos del Paraíso para apoyar y promover estos artículos, no solo dentro de la comunidad autónoma, sino también fuera de ella.

PLAN SABOREA EL PARAÍSO

Asimismo, Marcos Líndez ha anunciado que en 2026 se impulsará el plan "Saborea el Paraíso" con un millón de euros destinados a la promoción de los productos de calidad, incluyendo las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y las producciones ecológicas. "Es una cantidad importante destinada precisamente para los productos incluidos dentro de las DOPs y las producciones ecológicas", ha subrayado.

El consejero ha destacado la importancia de este acuerdo de colaboración entre el Copae y Alimerka, una muestra del "compromiso" que la administración asturiana viene defendiendo por las producciones asturianas de calidad.

"Esta colaboración no solamente entre administraciones y consejos reguladores, sino empresas asturianas que realmente apuestan por lo nuestro, apuestan por nuestras producciones de calidad, Es una muestra del compromiso que en este caso tenemos", ha concluido.