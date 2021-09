El Principado destaca que el modelo de oficialidad debe de construirse con las aportaciones de los distintos grupos

Álvarez señala el avance que supone que todos grupos asuman la necesidad de la reforma del Estatuto

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha señalado este martes que diseñar el modelo de oficialidad 'a la asturiana' no es algo que corresponda solo al Principado, sino que debe de construirse con las aportaciones de los grupos que busquen un acuerdo para esa reforma del Estatuto.

En ese sentido, preguntada por los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno sobre si el Ejecutivo ya había definido el modelo de 'oficialidad amable', Álvarez ha explicado que esta cuestión contempla "varios tiempos".

Así, ha señalado que en estos momentos no se está hablando tanto del modelo, sino de cómo se recoge la oficialidad en sí en el Estatuto. Será, ha indicado, una ley de normalización que tendrá que venir después la que desarrolle ese marco legal para la lengua asturiana y el gallego-asturiano.

"No es que no tengamos modelo, la responsabilidad no recae solo en el Gobierno sino que el modelo elegido deberá construirse con los grupos que busquen el acuerdo y con los que se pueda alcanzar el mayor acuerdo posible. Están en juego los intereses de Asturias, no de los grupos que participan en la negociación", ha destacado.

Por otro lado, la portavoz del Gobierno de Adrián Barbón ha vuelto a insistir en que el Gobierno no va a renunciar a esta cuestión para sumar al acuerdo a PP y Ciudadanos. "Por qué tendríamos que renunciar a un compromiso electoral, que además es algo que no se ocultó a nadie", ha afirmado.

Con todo, ha dejado claro que lo primero es comprobar si hay mayoría para hacer realidad esa marco legal para las lenguas de Asturias dentro de una "reforma amplia" que "conlleva más cuestiones que la oficialidad".

"Ahora bien, tenemos que reconocer que fruto de esas reuniones todos los grupos han asumido ya que el Estatuto debe y puede mejorarse. Hay un punto de partida diferente y común", ha destacado. A partir de ahí, el Gobierno ya ha trasladado sus propuesta "con la idea de alcanzar el mayor consenso posible y por tanto haremos un gran esfuerzo para ello". "Las posiciones podrán ir avanzando por todas las partes", ha sentenciado.