El Principado destina 1,02 millones a la nueva nave de refuerzo para las brigadas portuarias de San Esteban

Infografía de obras en Muros del Nalón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias invertirá 1.022.596 euros en la construcción de una nueva nave polivalente para las brigadas de conservación portuaria en San Esteban, en Muros de Nalón. La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado las obras a la empresa Construcciones Martínez Monasterio, que dispondrá de un plazo de 18 meses para ejecutar los trabajos.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, la actuación permitirá reforzar los medios de la brigada encargada del mantenimiento y la vigilancia de la red autonómica de 24 puertos. Para ello, se levantará una nueva nave polivalente en las instalaciones situadas en las inmediaciones de La Junquera, que contará con espacios específicos para el estacionamiento de vehículos y maquinaria, así como zonas de almacenaje para materiales y equipamientos.

El edificio se organizará en dos áreas diferenciadas. La primera estará destinada al aparcamiento de vehículos y dispondrá de una estructura prefabricada de hormigón con cubierta a dos aguas y un lucernario que facilitará la entrada de luz natural al interior. La segunda se dedicará al almacenamiento y contará con una altura libre de tres metros para optimizar su funcionalidad.

El proyecto incluye, además, la urbanización del entorno de la parcela, con la construcción de un nuevo cerramiento mediante un muro de bloques de hormigón de características similares al existente. También se renovarán las aceras, se instalará alumbrado más eficiente y se acondicionarán los viales próximos para mejorar la operatividad y seguridad de la zona.