El Principado destina 21,6 millones a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad

Oficina - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destinará 21.580.927 euros a fomentar y consolidar el empleo de las personas con discapacidad a través de tres líneas de ayudas dirigidas a los centros especiales de empleo (CEE). Las convocatorias, gestionadas por el Servicio Público de Empleo (Sepepa), cubrirán el periodo comprendido entre el 1 de julio de este año y el 30 de junio de 2027.

Estas ayudas tienen como objetivo respaldar la contratación de personas con discapacidad, reforzar el apoyo a quienes afrontan mayores dificultades para acceder al mercado laboral y financiar los equipos profesionales que facilitan su integración y desarrollo en el empleo.

La principal línea de subvenciones está dotada con 19.453.500 euros, casi un millón más que el pasado año, y permitirá sufragar parte de los costes salariales de las personas con discapacidad empleadas en los centros especiales de empleo durante el periodo de referencia.

A esta convocatoria se suma una segunda línea, con una financiación de 1.467.427 euros, destinada a apoyar específicamente a las personas con discapacidad que presentan especiales dificultades de empleabilidad. El objetivo es favorecer tanto su acceso al trabajo como su mantenimiento en el puesto, mediante ayudas adicionales vinculadas a los costes salariales.

Por su parte, el Sepepa destinará 660.000 euros a financiar las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los centros especiales de empleo. Estos equipos especializados desempeñan una labor fundamental de acompañamiento y apoyo a las plantillas, al facilitar la incorporación, adaptación y progresión profesional de las personas con discapacidad.

Los tres programas se financian con fondos de la Administración General del Estado, canalizados a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y del Sepepa.

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el próximo lunes, 17 de agosto, y finalizará el día 28. En las convocatorias anteriores participaron alrededor de 120 centros de inserción laboral, que contribuyeron a la contratación de cerca de 3.000 personas.