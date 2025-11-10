El Principado destina más de dos millones a la construcción de una nueva EDAR en Arbón (Villayón)

El presidente del Principado, Adrián Barbón, en la reunión del Consejo de Gobierno. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha autorizado un gasto de 2.061.761 euros para la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en Arbón, en el concejo de Villayón.

Este proyecto permitirá dar servicio a una población de hasta 500 personas en temporada alta, cuando aumenta el número de habitantes de la localidad y está operativo el camping de La Cascada.

También está prevista la creación de un nuevo colector de 850 metros de longitud para transportar las aguas residuales hasta la depuradora, y otros dos adicionales para recoger los vertidos de Las Colladas y del camping.

Esta actuación permitirá que Arbón tenga un tratamiento adecuado de sus aguas residuales, que una vez depuradas se incorporarán al río Peñón, afluente del Navia.