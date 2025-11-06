El Principado destina un millón a la mejora y desarrollo de polígonos industriales y espacios destinados a empresas

OVIEDO, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha concedido subvenciones por importe de 1.098.747 euros para el desarrollo y mejora de espacios industriales. El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) publica este jueves la resolución de estas ayudas, financiadas por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo y aprobadas por la Agencia Sekuens.

En total, se han aprobado 34 proyectos de suelo y techo industrial en 22 municipios, presentados por ayuntamientos, asociaciones, comunidades de propietarios y entidades de conservación, que movilizan una inversión de 1,5 millones. Según ha informado el Principado en nota de prensa, por tipología, figuran mejoras relacionadas con la seguridad vial y la movilidad, actuaciones de eficiencia energética, mejoras en la seguridad y en el saneamiento o equipamientos para naves y espacios de coworking.

Entre las iniciativas destacan la adecuación de las antiguas escuelas de San Esteban, en Muros de Nalón, para un espacio de coworking, con una subvención de casi 296.000 euros, y la creación de naves nido industriales, solicitada en el Ayuntamiento de San Tirso de Abres, con más de 171.000 euros de financiación. Como acciones singulares se pondrá en marcha un plan experimental Polígono sin cartón, en Roces y Porceyo, para la sensibilización, separación y reciclaje.

Otras de las actuaciones más relevantes se refieren al desarrollo del suelo industrial en La Arena, en Gozón, y la segunda fase del proyecto de urbanización del Pozo Venturo, en San Martín del Rey Aurelio.

También se llevará a cabo la renovación integral de la red de abastecimiento en el área industrial de Falmuria y la delimitación de la zona verde en Tabaza, ambas en Carreño, así como las obras de mejora en el centro de empresas del polígono industrial de Teverga.

La línea de ayudas al desarrollo y mejora de espacios industriales del Principado es una de las mejor valoradas por las entidades de gestión, las asociaciones de propietarios de polígonos industriales y las empresas ubicadas en estos emplazamientos. Desde 2019, se han concedido ayudas por importe de 5.544.382 euros a 247 proyectos, que han inducido inversiones de 20,9 millones.