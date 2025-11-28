El Principado destinó 2,26 millones al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa en 2024

Reunión de la junta rectora del parque. - PRINCIPADO

OVIEDO 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Principado destinó el año pasado 2,26 millones al Parque Natural y Reserva de la Biosfera de Las Ubiñas-La Mesa para avanzar en la restauración ambiental, la mejora de la accesibilidad y la conservación del espacio, que se ha convertido en una referencia en sostenibilidad y divulgación.

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, ha presidido este viernes la reunión de la junta rectora del parque, en la que se han analizado las inversiones ejecutadas. Entre las actuaciones desarrolladas a través de la Red Natural de Asturias (RENA) destaca el acondicionamiento de la mina de Coto Quirós, con una inversión total de 949.000 euros, de los que 478.000 corresponden a 2024. Los trabajos incluyeron estabilización de terrenos, remodelación de drenajes, restauración vegetal y control ambiental.

También se intervino en el Camín Real de Lena (PR-AS 90), con 70.162 euros, para su recuperación integral y mejora de accesibilidad; y en la ruta de las brañas teverganas (PR-AS 104), en Fonfría (Teverga), con 56.467 euros destinados a hormigonar tramos de fuerte pendiente y garantizar la seguridad del tránsito.

Asimismo, se actuó en la recuperación de suelos de alto valor agroambiental en las reservas de la biosfera, con 86.857 euros para desbroces, mejoras ambientales y la instalación de posaderos para rapaces y nidales, con el fin de favorecer la biodiversidad y apoyar los sistemas agrosilvopastorales tradicionales.

Villar ha destacado también la consolidación del modelo de transporte público con lanzaderas hacia las reservas de la biosfera, que en 2024 registraron 18.980 usuarios, situando este espacio protegido como el segundo más demandado tras los Picos de Europa.

El apoyo a la actividad ganadera en el parque se refuerza mediante las ayudas de la PAC y las compensaciones por el canon cinegético, que suman casi 1,5 millones de euros dirigidos a explotaciones que mantienen prácticas sostenibles en áreas de la Red Natura 2000.