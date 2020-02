El Principado elabora un plan cuatrienal para abordar las actuaciones en infraestructuras educativas

Publicado 24/02/2020 19:43:28 CET

La consejera de Educación del Gobierno asturiano, Carmen Suárez, ha presentado este lunes ante el parlamento autonómico un plan cuatrienal de actuaciones en infraestructuras educativas, con el que el departamento que dirige aspira a dar solución a las deficiencias en los centros educativos de la red pública asturiana.

Este plan, anunciado en la comisión de Educación que se ha celebrado en la Junta General del Principado de Asturias, prevé actuaciones por centro con su correspondiente evaluación económica hasta 2023, aunque no llega a analizar los 400 centros educativos asturianos.

La consejera ha precisado en este sentido que para renovar cubiertas se requieren 1,7 millones de euros; para mejoras en accesibilidad 3,5 millones; para ampliar espacios en las afueras "casi" tres millones; 50 millones para los nuevos centros en La Fresneda, La Florida, Rey Pelayo, Corredoria, el nuevo de Latores o el de Nuevo Roces; para mejorar las instalaciones deportivas, ha agregado, se necesitan otros 1,7 millones de euros; y más de tres millones para instalaciones eléctricas.

Con estos mimbres, la consejera ha señalado que su departamento no va a eludir estas actuaciones, sino que tratarán de "intentar mejorar lo que se pueda". No obstante, ha rechazado la elaboración de una auditoría, tal como se aprobó en el pleno de la semana pasada con el voto contrario del PSOE y Vox, acerca del estado de todos los centros educativos asturianos. "Llevaría un tiempo que no tenemos", así como unos recursos humanos de los que la consejería también carece.

En este punto, el diputado de IU Ovidio Zapico ha pedido a la consejera que "no trabaje de espaldas al Parlamento" y estudie la PNL que salió adelante. "No debe despreciar a los grupos parlamentarios que estamos a la izquierda del PSOE, porque somos los más firmes defensores de la escuela pública", ha defendido. Ha pedido además a la titular de Educación que lidere el programa de inversiones necesarias en centros escolares, y que no espere a que los distintos grupos parlamentarios hagan reclamaciones de centros concretos en la Junta General. "Usted debe liderar previamente las necesidades, y plantear calendarios e inversiones", ha enfatizado Zapico.

Por su parte la diputada de Podemos Nuria Rodríguez, solicitante de la comparecencia de la consejera, ha aconsejado a Suárez que cubra las bajas que existan en el departamento de obras de la Consejería. Considera la parlamentaria de Podemos que los centros educativos asturianos están viviendo una "situación de excepcionalidad" tras años de abandono y sometimiento a "personas desalmadas que se beneficiaban del dinero público en lugar de atender a la Educación". En línea con lo expuesto por Ovidio Zapico, Rodríguez ha pedido a la consejera que tome en consideración la PNL aprobada ya que, si no se tiene un "mapa del conjunto" se seguirán "poniendo parches".

Desde Ciudadanos, el diputado Luis Carlos Fanjul ha pedido a la consejera que aspire a tener unos "centros de excelencia", y ha pedido una mejor planificación presupuestaria para poder abordar las necesidades de cada colegio.

La diputada del PP Gloria García ha destacado el "marrón" con el que se ha encontrado la consejera, tras años de infraestructuras "sometidas a un abandono total". Ha abogado por elaborar un listado o realizar una auditoría para ver qué obras son necesarias en la red educativa asturiana y evitar "parches". "Casi vale más hacer menos y bien que hacer parches, que duran lo que duran y luego terminan por ser gastos muy grandes", ha enfatizado.

Desde el PSOE, la diputada Mónica Ronderos ha destacado que el gobierno asturiano "es sensible y receptivo" en todo lo concerniente a Educación al considerarlo "elemento vertebrador" de la sociedad.