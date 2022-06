El Principado espera un informe de la Universidad de Oviedo para ver si puede reunificar los juzgados en Llamaquique

OVIEDO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia del Gobierno asturiano, Rita Camblor, ha dicho este miércoles que el Gobierno asturiano sigue a la espera de un informe de la Universidad de Oviedo acerca de la posibilidad de que la reunificación de los juzgados de Oviedo pueden aprovechar edificios de la institución en el entorno de Llamaquique.

"Si no es factible, habrá que buscar otra solución", ha dicho Camblor en una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado de Asturias.

La propuesta de agrupar los juzgados de Oviedo en el entorno de Llamaquique es la que defiende el grupo de trabajo formado al respecto y que apoyan los profesionales de Justicia, según ha indicado Camblor.

Resta ahora conocer, ha explicado, los planes de la Universidad para Llamaquique, donde la Facultad de Ciencias es la que más interesa a los profesionales para hacer la unificación, según Camblor.

En caso de que no fuese posible esa ubicación habría que pensar en otra. Camblor, a preguntas del PP, no ha descartado tampoco que pudiera analizarse la posibilidad del Centro Cívico. "No vamos a cerrarnos a nada", ha comentado. No obstante, ha dicho que lo importante es conocer la ubicación concreta para encargar un proyecto y desarrollarlo en la próxima legislatura.