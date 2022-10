Principado y Estado inician las negociaciones para estudiar la posible transferencia de los recursos hidráulicos

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno estatal y el Gobierno del Principado iniciarán en "semanas" las negociaciones para el estudio de la transferencia de las competencias en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos a la comunidad de tal manera que lo antes posible se cuente ya con una propuesta de los términos en los que se podría llevar a cabo esa transferencia.

Así lo han anunciado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el presidente del Principado, Adrián Barbón, al término de la reunión de la comisión bilateral de cooperación entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma.

"Trabajaremos para elaborar lo antes posible una primera propuesta pero no necesitaremos demasiado tiempo porque los equipos empezaron a hablar ya desde la petición del Principado y ahora lo que se hace es formalizar ese inicio de conversaciones", ha explicado la ministra.

Por su parte Barbón ha insistido en que "por fin" se abre la negociación para las transferencias que no se abría desde los tiempos de Vicente Álvarez Areces. No obstante ha indicado que desde el Principado "no aceptarán transferencias a cualquier precio que pongan en riesgo la viabilidad económica de la propia Administración del Principado".

Tanto la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, como Adrián Barbón han destacado la importancia del encuentro celebrado este jueves en Oviedo que supone recuperar "la bilateralidad del Gobierno de Asturias y España" y han manifestado que la intención es que se repita esta relación productiva de manera más regular.

"Esta reunión de la comisión bilateral es muy importante porque significa que este es un Gobierno que entiende la complejidad y diversidad de este país como una oportunidad también", ha dicho Rodríguez. En este sentido tanto ella como Barbón han resaltado que han pasado 18 años desde la última vez que se celebró un encuentro bilateral similar.

El encuentro ha servido para acordar la creación de grupos de trabajo específicos que sigan la marcha de las principales obras e infraestructuras previstas para el Principado y la ejecución presupuestaria de las mismas.

Además se ha acordado una Declaración conjunta en la que se establece la necesidad de seguir considerando Asturias como un territorio "estratégico" para la captación de inversiones; así mismo se defiende la mejora de la posibilidad de que Asturias acoja nuevos servicios y equipamientos de la Administración General del Estado, como la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial en el caso de Gijón y la Agencia de Salud Pública estatal en el caso de Oviedo.

DEFENSA DE LOS PGE

La ministra y el presidente asturiano se han referido también a las cuentas estatales para 2023 y han destacado que las mismas contienen la mayor inversión prevista para Asturias en la historia.

Pero además Isabel Rodríguez ha destacado que no sólo la inversión es importante para los asturianos ya que se trata de los "presupuestos más sociales que nunca se aprobaron", en los que seis de cada diez euros se destinan a políticas sociales.

En este sentido ha incidido en que 300.000 pensionistas asturianos verás sus pensiones actualizadas con la subida de los precios.