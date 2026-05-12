El Principado finaliza en Gijón el aparcamiento disuasorio: 486 plazas y 4,5 millones de euros de Fondos Next Generation

Aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón. - PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha concluido las obras de construcción del aparcamiento disuasorio de la avenida de Portugal, en Gijón, que han supuesto una inversión de más de 4,5 millones de euros procedentes de fondos europeos Next Generation.

Según una nota de prensa del Principado, la nueva infraestructura cuenta con 486 plazas de estacionamiento distribuidas en dos plantas, que favorecen una movilidad más sostenible en el entorno metropolitano.

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha enviado al Ayuntamiento de Gijón la documentación técnica requerida y ha solicitado a la administración local que remita el plan de gestión aprobado para el equipamiento, un paso necesario para formalizar su cesión y permitir que el consistorio pueda ponerlo en servicio.

El aparcamiento, plenamente accesible, incorpora soluciones innovadoras como seis patios interiores ajardinados que aportan luz natural y ventilación a la planta semisótano.

Además, la urbanización de la planta superior descubierta, al nivel de la avenida de Portugal, incluye una zona verde de uso público que da continuidad a la que ya existe en la acera opuesta y que actúa como elemento de separación con los edificios residenciales colindantes.

El diseño de la infraestructura en dos plantas, con entradas diferenciadas desde la avenida de Portugal y la calle Sanz Crespo, permite gestionar tanto de forma conjunta como por separado ambos niveles, lo que mejorara la funcionalidad y operatividad de las instalaciones.

ACCESIBILIDAD Y PUNTOS DE RECARGA

Asimismo, el nuevo aparcamiento se ubica junto a la glorieta en la que finaliza la autopista GJ-81, en el acceso Suroeste a la ciudad, y amplía de 275 a 486 las plazas disponibles en la parcela.

La infraestructura ocupa 7.300 metros cuadrados y se organiza en dos niveles bajo rasante: una planta semisótano y otra cubierta que coincide con la rasante actual del terreno.

Esta última dispone de 230 plazas, de las que 26 cuentan con una preinstalación que permitirá al ayuntamiento establecer puntos de recarga para vehículos eléctricos. La cubierta también cuenta con todas las plazas adaptadas (diez), que se sitúan próximas al acceso y con salida directa a la calle.

Por su parte, en la planta semisótano están las 256 plazas restantes. Este nivel cuenta con acceso peatonal mediante ascensor desde la avenida de Portugal para garantizar la plena accesibilidad.

En cuanto a los accesos rodados, se han dispuesto en la avenida de Portugal para la planta cubierta y en la calle Sanz Crespo para la planta semisótano, alineados con la rampa interior para facilitar las maniobras de entrada y salida, evitar circulaciones innecesarias en el interior y optimizar la explotación diferenciada de ambas plantas.