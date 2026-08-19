El Principado impulsa la autoprotección frente a los incendios forestales en concejos ubicados en zonas de mayor riesgo

Cartel que anuncia uno de los talleres - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano impulsa talleres de autoprotección frente a incendios forestales en 60 concejos incluidos en las zonas de mayor riesgo definidas por la Estrategia Integral de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales en Asturias 2026-2030.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa este miércoles, la iniciativa tiene como objetivo reforzar la cultura de la prevención y mejorar la preparación de la ciudadanía ante este tipo de emergencias, especialmente en pueblos situados en áreas de interfaz urbano-forestal, es decir, aquellas en las que las zonas urbanizadas están muy próximas a montes y bosques.

El programa ayudará a trasladar conocimientos y herramientas prácticas que permitan reducir la vulnerabilidad de viviendas, explotaciones agrarias y entornos habitados, al tiempo que fortalecerá la capacidad de respuesta de la población ante posibles incendios. La actuación se desarrolla en el marco del proyecto PIMA Eventos Adversos y abre una nueva fase de trabajo centrada en acercar la prevención a las zonas donde conviven espacios forestales, viviendas e infraestructuras.

Los talleres contarán con la participación de profesionales del Servicio de Emergencias del Principado (SEPA), a través de Bomberos de Asturias y Protección Civil; agentes medioambientales, representantes de los equipos de prevención integral de incendios forestales (EPRIF), y personal técnico de la Dirección General de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios.

Durante las sesiones, las personas participantes conocerán los principales factores de riesgo asociados a la interfaz urbano-forestal y aprenderán medidas para mejorar la protección de viviendas y entornos habitados. Además, se presentará la guía de autoprotección elaborada para cada localidad y se desarrollarán demostraciones prácticas sobre prevención y actuación ante emergencias.

El primer taller se celebrará mañana en Ibias y estará dirigido especialmente a la población de Sisterna y El Bao. La elección de este concejo como punto de partida del programa responde al impacto que tuvieron los incendios forestales de agosto de 2025 en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. Aquel episodio puso de relieve la importancia de reforzar las medidas de prevención y preparación de la población.