El Principado impulsa la mejora del saneamiento en Castrillón con fondos Feder

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias avanza en las obras de mejora del saneamiento de Quiloño y Pillarno, en el concejo de Castrillón, que cuentan con una inversión de 1.857.000 euros financiadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Las obras, que permitirán la recogida de las aguas residuales domésticas generadas en las poblaciones rurales de La Plata, Teboyas, La Cangueta, Orbón, Romadorio y La Peruyera, incluyen la construcción de los ramales secundarios, cinco colectores que reunirán los vertidos antes de incorporarse al colector interceptor del río Raíces.

En una nota de prensa, el Principado recuerda que este verano finalizó también la construcción de un nuevo colector en Salinas, con un coste de 907.800 euros. La infraestructura, de 800 metros de largo, ha elevado la capacidad de la conducción existente para canalizar las aguas procedentes del bombeo de Arnao y cuenta con 26 nuevos pozos de registro de hormigón armado.