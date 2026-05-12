El Principado invierte 700.000 euros de fondos europeos para la acogida de visitantes y la gestión turística en Somiedo

Gimena Llamedo, en Somiedo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha invertido 697.016 euros en la creación de un espacio de acogida de visitantes en el Parque Natural de Somiedo, una actuación que busca mejorar la ordenación del turismo en este enclave protegido y reforzar su sostenibilidad.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha visitado el avance de los trabajos, acompañada por el alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández. El proyecto está financiado íntegramente con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. "Estas inversiones son un ejemplo de cómo mejorar el destino de tal modo que redunde en beneficio de visitantes y de la población residente", ha valorado.

La actuación permitirá gestionar de forma más eficiente los flujos de visitantes, con el fin de reducir el tráfico en las áreas de mayor valor natural y fomentar una movilidad más sostenible dentro del parque.

"Somiedo es un referente en la compatibilización de la protección del patrimonio natural con un turismo de calidad", ha valorado la vicepresidenta, quien ha añadido que la inversión en la zona "permitirá ordenar los flujos de visitantes, mejorar su experiencia y, al mismo tiempo, preservar los valores naturales que hacen único el parque".

"El reto es consolidar el turismo como una oportunidad para el territorio, siempre desde el respeto al entorno y mediante infraestructuras que garanticen un uso responsable de los espacios naturales", ha precisado.

La intervención se desarrolla en el marco de un convenio de colaboración entre el Principado y el Ayuntamiento de Somiedo, encargado de ejecutar el proyecto.