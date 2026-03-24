El Principado invierte más de un millón en la rehabilitación del barrio de San Vicente en El Entrego

Zapico destaca la inversión en vivienda en barrios obreros, con más de un millón en El Entrego y otros 25 en ejecución en siete concejos - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha visitado este martes junto con el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, las obras de rehabilitación del barrio de San Vicente, en El Entrego, en las que se ha invertido un millón para mejorar las condiciones de vida de 36 familias.

Según ha detallado el Principado en una nota de prensa, esta iniciativa se enmarca en el programa autonómico de rehabilitación de barrios obreros, que incluye trece actuaciones en siete concejos que suman 964 pisos, con un gasto global de 24,7 millones.

Zapico ha mostrado su satisfacción por culminar una intervención "necesaria en una barriada obrera" y ha valorado especialmente la colaboración entre el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, el Gobierno del Principado y los vecinos y las vecinas.

La actuación, que ha tenido un coste de 1.080.000 euros para el Ejecutivo autonómico, a los que se suman otros 70.000 aportados por los propietarios, ha consistido en la mejora de fachadas y cubiertas, así como en la instalación de placas solares para incrementar la eficiencia energética de los edificios.

El titular de Derechos Ciudadanos, quien ha subrayado que esta actuación se traduce en "hogares más cómodos, con mejor calidad de vida y una reducción de la factura energética de cerca del 60%", ha incidido en que la vivienda "es un determinante de la salud", por lo que disponer de hogares dignos y eficientes contribuye al bienestar de la ciudadanía.

Asimismo, Zapico ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Asturias con la vivienda pública. En el caso de San Martín del Rey Aurelio, ha recordado que en esta legislatura se han adjudicado ya 23 pisos, a los que se sumarán próximamente otros ocho que ahora afrontan la fase final de reparación. También continúan los trabajos para impulsar nuevas promociones públicas, como la prevista en Sotrondio.