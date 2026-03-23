El Principado licita la asistencia técnica del Plan Especial de El Cristo

Estado de uno de los edificios del entorno del viejo HUCA. - EUROPA PRESS

OVIEDO 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Principado licita la asistencia técnica para el Plan Especial de El Cristo, tal como anunció el pasado día 10 el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en comisión parlamentaria cuando habló de "una pequeña modificación" que permitiría sacarlo a licitación en el segundo semestre de 2026.

El área que dirige Zapico ha publicado este lunes la licitación y las empresas interesadas disponen de un plazo de 30 días naturales para presentar sus ofertas.

Según destaca el Gobierno asturiano en una nota de prensa, el consejero ha impulsado una ronda de contactos con las instituciones implicadas, comenzando por la Universidad de Oviedo, con el objetivo de coordinar actuaciones y agilizar los trámites.

Una vez finalizado el plazo de presentación de ofertas, la mesa de contratación se reunirá al día siguiente para su apertura y valoración, con el fin de acelerar el procedimiento administrativo. La licitación constituye el primer paso efectivo para la redacción del plan especial, que permitirá definir el futuro urbanístico de los terrenos del antiguo hospital central.

El Gobierno asturiano mantiene como objetivo avanzar en su tramitación y lograr la aprobación inicial del documento antes de que finalice la legislatura.