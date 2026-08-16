El Principado licita en más de 137.000 euros la actualización de su visor informático de derechos mineros

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OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierrno del Principado de Asturias ha licitado en 137.349 euros (IVA incluido) un contrato de servicios para el desarrollo integral, implementación y puesta en marcha de un visor web interactivo para la visualización de información geográfica (GIS) del Registro de Derechos Mineros.

La fecha límite para que se presenten propuestas concluye el próximo 7 de septiembre, según los detalles de la licitación consultados por Europa Press.

Con esta medida, el Gobierno asturiano pretende dotar al Servicio de Minas perteneciente a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo de un sistema de información geográfica (GIS) y un visor web moderno que permita la gestión interna completa de los derechos mineros del Principado de Asturias y su visualización pública, incorporando la migración del sistema actual a una plataforma tecnológica actualizada.

La necesidad fundamental a satisfacer consiste en disponer de un sistema "moderno, seguro, accesible y completamente integrado, que permita la gestión geográfica y administrativa de los derechos mineros del Principado de Asturias con garantías de continuidad, trazabilidad y compatibilidad con las plataformas tecnológicas actuales".

El sistema vigente no permite trabajar conforme al sistema geodésico ETRS89, obligatorio desde 2015 para la definición oficial de los perímetros de los derechos mineros, lo que técnicamente se está supliendo mediante la incorporación de toda nueva anotación, previa transformación en el sistema geodésico de referencia anterior, que es el registro existente, pero que supone una limitación en el intercambio de datos. "Esta falta de adecuación normativa constituye, por sí sola, una necesidad crítica para la Administración", se argumenta en el pliego de licitación.

Además, resulta imprescindible superar las limitaciones derivadas del uso de software no soportado, ausencia de histórico, carencias en los procesos de validación y control de calidad del dato. La situación actual dificulta la eficiencia administrativa, limita la explotación analítica de la información y compromete la coherencia del Registro de Derechos Mineros del Principado de Asturias en el tiempo.