El Principado mantiene activado protocolo de calidad del aire en Oviedo, Gijón y Avilés y pide colaboración ciudadana

Publicado 27/02/2019 11:50:11 CET

Recuerda que los radares móviles de Trafico están registrando los excesos de velocidad y pueden tramitar las sanciones

OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Prevención y Control Ambiental, Elena Marañón, ha anunciado que la comisión de seguimiento ha decidido mantener activado en nivel uno el protocolo de calidad del aire en las zonas de Oviedo, Gijón y Avilés, pese a la mejoría detectada en algunas estaciones. Así mismo ha pedido concienciación y colaboración de los ciudadanos a la hora de cumplir las medidas que comprende el protocolo en ese nivel, sobre todo en lo referido a la reducción de la velocidad.

Ha explicado que se ha detectado una mejoría de las partículas sobre todo en Oviedo y en algunas estaciones medidoras de Gijón. No así en Avilés que sigue con niveles similares a días anteriores. Ha explicado que la zona de las Cuencas sigue mantienen los niveles por debajo de los umbrales establecidos para la activación del protocolo.

La directora, en declaraciones a los medios, ha manifestado que las perspectivas pasan por una mejoría y disminución de las inversiones térmicas que se esperan menos acusadas y pese a que no se espera lluvia hasta el domingo, si se prevén condiciones de ventilación más favorables.

Sobre la colaboración ciudadana con las medidas establecidas, sobre todo la que tiene que ver con la reducción de la velocidad a 90 kilómetros hora en autopistas y autovías, Marañon ha lamentado que la colaboración "no es toda lo que desearían".

"Creo que la medida de bajar velocidad es bastante eficaz y además reduce también el consumo de combustible pero parece que no ha surtido mucho efecto", ha indicado la directora de Prevención, que si bien ha admitido que quizás el lunes no había suficiente información a los conductores no ocurre lo mismo este martes y miércoles que ya hay múltiple información en los medios, así como en todos los paneles informativos.

Por ello ha pedido a los ciudadanos y a los conductores que "se conciencien y que hagan bien las cosas". "Es muy fácil quejarse y reclamar medidas contra la contaminación, pero resulta que cuando se toman no se responde como se debiera", ha lamentado.

En este sentido ha recordado que se ha incrementado el número de radares móviles que fijaron el límite en 90 kilómetros hora desde el momento en el que se activó la medida por lo que "tienen recogidos todos los incumplimientos y por lo tanto Tráfico puede sancionar".

Por ahora no se adoptarán nuevas medidas y se sigue adelante con las ya activadas comprendidas dentro de ese nivel uno del protocolo. Será en función de la evolución de los datos de los niveles de partículas cuando se decida si rebaja al nivel cero o se desactiva directamente el Plan, aunque eso es algo que "no se puede prever ni saber".

ACTIVADO DESDE EL PASADO DOMINGO

Fue el pasado domingo cuando el Principado procedió a activar el protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire para las zonas de Oviedo y Gijón en su nivel uno. Un día después se extendió a la zona de Avilés después de que las estaciones de medición de la calidad del aire de las tres áreas registrasen durante tres días consecutivos valores de partículas en suspensión superiores a los umbrales establecidos en el documento, coincidiendo con condiciones de mala ventilación atmosférica e intrusiones de polvo del norte de África.

Este nivel 1 del protocolo incluye numerosas actuaciones informativas, a las que se suman, además, algunas limitaciones al tráfico, especialmente medidas de riego y reducción de velocidad en carreteras de la red estatal y autonómica, que bajarán su límite de velocidad de 120 a 90 kilómetros por hora; al uso de la calefacción en edificios públicos y a obras y actividades que generen contaminación atmosférica. Se prohíbe también la quema de restos vegetales.

En relación con la industria, todas las empresas deben extremar las precauciones en los procesos susceptibles de generar emisiones difusas, aumentar las medidas de riego y humectación de viales y graneles y poner en marcha otras medidas incluidas en las correspondientes autorizaciones ambientales.

Por su parte, los puertos de Gijón y Avilés deberán reducir al mínimo indispensable las operaciones con material susceptible de levantar polvo. Asimismo, se aconseja restringir el uso del coche y que las personas con problemas respiratorios o cardíacos no realicen actividades que requieran esfuerzo físico al aire libre.