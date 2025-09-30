El Principado se marca como "prioridad absoluta" la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, interviene en la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia de la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS

"Hoy pedimos fechas, dinero y proyectos reales, no más anuncios", reclama Centeno (Vox)

GIJÓN, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha reconocido este martes que los a los accesos al puerto de El Musel, de Gijón, para el Principado, son un "fracaso" desde el punto de vista de la gestión y, también, de cómo se relacionó el conjunto de las administraciones con la sociedad.

Ha recordado, eso sí, que fue un desistimiento "unilateral" del Ministerio de Transportes, pese al rechazo del Gobierno asturiano, el no seguir adelante con la licitación del vial de Jove soterrado, a lo que ha remarcado que ahora toca buscar una alternativa.

Así lo ha indicado, en respuesta al diputado del Grupo Parlamentario Vox Gonzalo Centeno sobre la alternativa al vial de Jove, durante la Comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencia de la Junta General del Principado de Asturias.

Sobre estas alternativas, ha citado dos inversiones que tienen que ser "inmediatas", que son el desdoblamiento de Lloreda - Veriña, que es, a su juicio, la llave al resto del funcionamiento de los accesos, por Aboño, y la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias, para dar respuesta "a quienes hasta ahora están sufriendo los problemas de ese acceso", con alusión a la contaminación por el paso de camiones.

Referente a esto último, ha asegurado que para el Principado es ahora mismo "la prioridad absoluta". Ha incidido, en este caso, que han planteado tanto a los gobiernos de Gijón como de Carreño la planificación global que propone el Principado, aunque ve necesario, también, explicar a los ciudadanos qué se pretende hacer.

El consejero ha dicho comprender la incredulidad que puede haber entre los vecinos de Gijón ante los retrasos de las inversiones, como pueda ser también con el Plan de Vías.

Con respecto a este último, se ha mostrado confiado de que el próximo año las tres administraciones implicadas estarán en condiciones de, con sus respectivos presupuestos, poder iniciar el Plan de Vías.

Por lo que se refiere a los accesos a El Musel, ha remarcado que el Ministerio planteó una opción en superficie que se descartó y que generó un amplio debate y un "desencuentro" con el organismo estatal.

De ahí que se centraran en las soluciones en el ámbito de la presente Legislatura, que pasa por el desdoblamiento de Lloreda - Veriña, obra que alcanzará, según él, los 100 millones de euros y que está pendiente de la última revisión medioambiental, así como la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias que, a su modo de ver, no puede esperar por el resto de los pasos a dar.

Ha recordado, al tiempo, que ya se está trabajando en la creación de un vial por Aboño a nivel de estudio de alternativas, a la par que se espera por la continuidad del citado desdoblamiento Lloreda - Veriña.

"Creo que hay bastante cansancio, pero nosotros hemos hecho nuestro trabajo", ha reivindicado Calvo, quien ha avanzado que van a exigir que se lleven a cabo.

Ha replicado a Centeno, eso sí, que el peso de Asturias es el que es, ni más ni menos, "pero si estamos unidos y respaldamos posiciones unánimes tenemos un poco más".

ALTERNATIVA, PLAZOS Y REINVERSIÓN

Centeno, por su parte, ha celebrado que el consejero reconozca el "fracaso" en los accesos a El Musel, a lo que ha incidido en que el único responsable de todo esto es el "reprobado" --por el Parlamento asturiano-- ministro de Transportes, Óscar Puente.

Unido a ello, ha recalcado que el próximo 3 de octubre se va a cumplir un año desde que Puente dio "carpetazo absoluto" a la solución del vial de Jove mediante un soterramiento por el túnel, que era la solución que más satisfacía tanto a los vecinos de la zona como a las autoridades locales y al Principado, bajo la excusa de "riesgos inasumibles", que expertos en la majería no veían "por ningún sitio", ha advertido.

Dicho esto, ha recriminado a Calvo que, en su día, "prometió una alternativa en semanas y un año después seguimos igual", y lo mismo sobre que los fondos que iban a ser destinados inicialmente al vial de Jove soterrados se emplearían en reinversiones en Gijón.

A este respecto, el diputado 'popular' ha pedido explicaciones al consejero por ambas cuestiones: proyecto alternativo y reinversión, si no la totalidad, de una parte sustancial de los créditos presupuestarios del vial soterrado.

Ligado a ello, ha puesto en duda qué capacidad de presión tiene el presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, en Madrid para que esos créditos presupuestarios se destinen en Gijón.

Asimismo, ha dado por hecho que va a ser el tercer año consecutivo que no hay presupuestos en la nación, con lo cual la reinversión de esos créditos presupuestarios, si no existen, desconoce de dónde van a salir.

"Hoy pedimos fechas, dinero y proyectos reales, no más anuncios", ha reclamado Centeno sobre la alternativa al vial de Jove y sobre se reinvertirá el dinero no gastado en este en Gijón. También ha querido saber qué medidas provisionales se han adoptado para reducir el tráfico pesado por el barrio gijonés de La Calzada y si ya está redactado algún proyecto alternativo, su estimación de coste y plazos de licitación.