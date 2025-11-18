El Principado no ha prorrogado los contratos ya vecncidos con la farmacéutica Teva

Archivo - Un trabajador trabaja en el almacén de la compañía farmacéutica internacional TEVA. - TEVA - Archivo

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha repasado la situación en la que se encuentra la anulación del contrato o contratos con la farmacéutica Teva (Teva Pharma) y ha indicado que "ya no se han prorrogado los contratos que han vencido", tal y como se le ha trasladado en septiembre a la farmacéutica".

"No hablamos de una resolución unilateral ni de una anulación, sino de una decisión administrativa de no continuar con las prórrogas en línea con el interés público y con la normativa de contratación", dijo la consejera.

Así ha explicado que la acción del Ejecutivo dejando vencer los contratos "ha sido más prudente y más eficiente". "Dejar que los contratos finalicen en sus plazos naturales y no acudir a la resolución anticipada evita indemnizaciones, reduce trámites y asegura que el SESPA puede preparar nuevas licitaciones públicas con tiempo suficiente", dijo.

Saavedra respondía así a la pregunta de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, que ha mostrado su satisfacción tras escuchar la respuesta de la consejera.

"Entendemos que es nuestro deber ético y moral promover directamente el boicot a Teva y a sus productos y hacer todo lo posible para asegurarnos de que nuestro dinero, el dinero público, el de todos los asturianos y de todas las asturianas, no se utilice en ningún caso para fomentar la opresión genocida y colonial de Israel", dijo la diputada del Grupo Mixto.

Por otra parte y también a preguntas de Tomé, la consejera ha vuelto a defender este martes en sesión plenaria las ventajas de la reorganzación del mapa sanitario asturiano y ha indicado que el Gobierno está convencido de que esta reorganización será un "instrumento útil para la gestión sanitaria en los próximos años, en las próximas décadas". Ha añadido que el Ejecutivo está intentando que "todo vaya bien con rigor y transparencia".

Saavedra respondía así a Tomé, que se ha centrado en algunas cuestiones concretas de la reorganización. Ha insistido la consejera en que ahora la prioridad no está en crecer en infraestructuras, sino en dar una mejor calidad en la prestación sanitaria. Ha añadido además que se busca que eso sea sostenible económicamente, más eficientes en cuanto al acceso a las nuevas tecnologías, a las terapias de última generación.

"Estamos convencidos de que con la modificación del mapa vamos a hacerlo de forma más sencilla y con mejores resultados", indicó la consejera.

Tomé por su parte ha indicado que siempre ha defendido la reorganización del mapa sanitario pero hay numerosas cuestiones, como las nuevas estructuras directivas, que no parecen estar claras.