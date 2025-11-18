El Principado organiza en Castropol el cuarto encuentro 'Xuntoiro' de intercambio cultural en eonaviego

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte ha organizado en Castropol la cuarta edición de Xuntoiro, un encuentro que permitirá un intercambio cultural en torno al eonaviego. El evento tendrá lugar entre el 21 y 23 de noviembre.

Tras las ediciones anteriores en los concejos de Vegadeo, El Franco y Santa Eulalia de Oscos, este año se ha optado por Castropol para acoger íntegramente esta cita que, según ha informado el Principado en nota de prensa, "pone en valor esta lengua usada en el occidente y la cultura". Para ello se ha organizado una treintena de actividades que se desarrollarán, mayoritariamente, en el Teatro Casino y su entorno.

Todas las actividades son gratuitas y están dirigidas al público general, con un protagonismo especial para la infancia, a la que se dedica la jornada matinal del día 21, en colaboración con el Colegio de Educación Infantil y Primaria La Paloma.

El programa combina talleres infantiles, actividades familiares y propuestas de dinamización del eonaviego con la celebración de charlas, conciertos y teatro. Entre las actividades destacan '¡El Xuntoiro chega á escola!' y 'Pedras nel camín', la conferencia 'A literatura eonaviega alredor del Castropol y El Aldeano', los conciertos de Susana Gudín y Mestura y la pieza teatral 'A radio de bulito'.

El sábado se ha organizado la 'Libreiría eonaviega', con talleres de cestería o de podcast, el curso exprés de 'Falamos Os meus primeiros pasos col eonaviego' y actividades familiares como '¡Cúntame un conto!'.

El domingo hay programado un taller de alfombras florales, la visita guiada 'Conocendo Castropol' y el recital poético en barco 'Recitando na ría del Eo', entre otros actos. La jornada se cerrará con la lectura en eonaviego de 'Na costa de Santiniebla' y la sesión audiovisual 'El cine que fala'.