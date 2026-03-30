El Principado pide a la Tesorería de la Seguridad Social "implicación" en los planes para El Cristo

Viejo hospital de Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, se ha referido este lunes, a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno, a la situación de los planes para la zona de El Cristo. Peláez ha pedido a la Tesorería de la Seguridad Social "implicación" en el proceso.

El dirigente asturiano ha explicado que el Principado de Asturias está "trabajando para que se reinicien lo antes posible los derribos en la zona del viejo hospital, una vez se traslade el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos.

En ese sentido, ha querido enviar un mensaje de "absoluta tranquilidad", dado que hay un contrato que está en marcha, adjudicado ya, aunque se encuentre ahora suspendido. "El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos ya está trabajando en su nueva sede en Llanera con un contrato adjudicado", ha afirmado.

Además, ha explicado que la Consejería de Ordenación del Territorio ha licitado el contrato de asistencia técnica para hacer el desarrollo urbanístico de la zona, pero ha reclamado la "implicación" de la Tesorería General de la Seguridad Social, "porque son propietarios de la mitad de los terrenos y, en concreto, del edificio donde se emplaza la residencia".

"Tiene que ir pensando la Tesorería General de la Seguridad Social en que tiene una responsabilidad y que, igual que el Principado ha decidido anticiparse a cualquier solución urbanística y derribar su parte por el daño social que está haciendo a la zona, la Tesorería tiene que ser consciente de que tiene una responsabilidad muy grande con respecto al edificio de la residencia", ha insistido.

En cuanto al resto de instituciones afectadas, como el Ayuntamiento de Oviedo, Peláez ha pedido "cooperación institucional" y que dejen de lado "el regate corto" y el "ruido".