El Principado pide a la UE que la revisión del mercado de emisiones combine ambición climática y competitividad

El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, en el Consejo de Medio Ambiente de la UE, celebrado en Luxemburgo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha defendido este lunes que la revisión del Sistema de Comercio de Derechos de Emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) debe mantener la ambición climática de la Unión Europea (UE) y, al mismo tiempo, contribuir a consolidar una industria moderna, competitiva y descarbonizada, capaz de generar empleo, innovación y prosperidad en todos los territorios.

Durante su intervención en el Consejo de Medio Ambiente de la UE, celebrado en Luxemburgo, Calvo ha trasladado la posición de las comunidades autónomas, cuya representación ejerce Asturias durante este semestre. El consejero ha subrayado que la reducción de emisiones y la competitividad industrial deben avanzar de forma conjunta, para que la transición ecológica permita transformar y modernizar la industria europea sin comprometer la actividad económica ni el empleo.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, Calvo ha reiterado el compromiso de las comunidades autónomas con los objetivos climáticos europeos y ha reconocido el papel central del ETS como instrumento para reducir las emisiones. No obstante, ha defendido que su revisión debe tener en cuenta las necesidades del tejido productivo y, especialmente, las de las regiones con una fuerte concentración industrial.

En este sentido, ha reclamado financiación suficiente y accesible para que las empresas puedan acometer esas inversiones para reducir emisiones y modernizar sus procesos en condiciones adecuadas. También ha defendido que las decisiones europeas tengan en cuenta las particularidades de cada territorio en la revisión del sistema, con el fin de evitar la pérdida de actividad industrial, la fuga de carbono y la deslocalización de inversiones.

LA TRADICIÓN INDUSTRIAL DE ASTURIAS

Según el Ejecutivo, esta cuestión resulta "especialmente relevante" para Asturias, cuya tradición industrial "exige compatibilizar la transición hacia una economía baja en carbono con el mantenimiento del tejido productivo y el empleo". El Principado apuesta por una transición justa que permita modernizar la industria, impulsar la innovación y generar nuevas oportunidades económicas asociadas a la descarbonización.

Otro de los aspectos destacados por el consejero ha sido la necesidad de contar con un marco regulatorio "más sencillo, estable y previsible" para que las empresas puedan planificar sus inversiones a largo plazo y desarrollar proyectos de transformación industrial, sin menoscabar la integridad ambiental del sistema europeo de emisiones.

Calvo ha señalado que la revisión del ETS debe contribuir tanto al cumplimiento de los objetivos climáticos europeos como al fortalecimiento de la industria y de la capacidad de los territorios para generar actividad económica y empleo. El objetivo, ha abundado, es que la transición ecológica avance en el conjunto de la Unión Europea y se traduzca en oportunidades de innovación, inversión y desarrollo.