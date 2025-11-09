El Principado pondrá en marcha una Escuela Online de Asturianía

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha anunciado la creación de una Escuela Online de Asturianía, una herramienta digital que "permitirá acercar la cultura, la historia y las tradiciones asturianas a cualquier persona, sin importar su lugar de residencia".

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha anunciado esta iniciativa durante la clausura del IV Congreso Mundial de Asturianía, celebrado en Villaviciosa los días 7, 8 y 9 de noviembre. El cierre ha contado con la presencia del presidente del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, y otros miembros del Ejecutivo autonómico.

La clausura comenzó con una conversación sobre asturianía entre la periodista Maruja Torres y el escritor y humorista Edu Galán. A continuación, los hermanos Hevia ofrecieron una actuación musical. El acto ha concluido con la intervención de la vicepresidenta, quien ha agradecido la labor de los centros asturianos: "Sois la voz y sois el rostro, pero sobre todo sois el alma de Asturias en el mundo".

Durante el acto, también anunció un incremento de los recursos. "El próximo presupuesto de Asturias recogerá un incremento de los fondos destinados a los centros asturianos para que haya más actividad, más asturianía", ha señalado Llamedo.

Otra de las medidas será la creación de una línea de ayudas sociales específicas para mayores de 65 años dependientes que residan en centros asistenciales fuera de España. Esta convocatoria busca contribuir a sufragar los gastos derivados de su situación.

Además, el Gobierno de Asturias pondrá en marcha dos puntos de atención al retorno en Mendoza (Argentina) y Caracas (Venezuela), según ha explicado Llamedo. "Acercando los servicios de la oficina de retorno a más lugares del mundo para que nadie quede lejos cuando piense en volver", ha dicho.