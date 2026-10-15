El Principado pone en marcha un programa para evitar la separación de menores y sus familias en casos de grave conflicto

Nerea Monroy, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Gobierno asturiano ha puesto en marcha, en colaboración con la Fundación Vinjoy, un programa de acompañamiento e intervención socioeducativa dirigido a familias con adolescentes que atraviesan situaciones de grave conflicto, vulnerabilidad o deterioro de la convivencia.

El objetivo es prevenir que estas crisis desemboquen en la separación de los menores de su entorno familiar y favorecer, cuando sea necesario, los procesos de reunificación en condiciones seguras y estables, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

El programa que está desarrollando la fundación se dirige a hogares con hijos adolescentes de 12 a 17 años cuya situación familiar esté generando o pueda generar una crisis que ponga en riesgo su bienestar emocional y su adecuado desarrollo.

La iniciativa, que se llevará a cabo hasta el 31 de mayo de 2027, cuenta con una financiación de 93.000 euros aportados por la consejería y permitirá atender a 25 familias.

La intervención se articula mediante itinerarios personalizados que combinan apoyo psicosocial, mediación familiar, acompañamiento educativo, orientación social y fortalecimiento de las redes de apoyo comunitario, en coordinación con los servicios sociales, educativos, sanitarios y de protección implicados en cada caso.

El programa contempla dos niveles de actuación. El primero, de carácter intensivo, está orientado a familias que atraviesan una situación de crisis aguda y riesgo de separación familiar e incluye entre tres y cinco intervenciones semanales. El segundo se centra en el seguimiento y consolidación de los avances alcanzados, mediante acompañamiento continuado para afianzar los cambios y prevenir recaídas.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno astruaino, Nerea Monroy, y la directora general de Infancia y Familias, Vanesa González, han mantenido este jueves una reunión de trabajo con el director de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas, para hacer un seguimiento del programa. Durante el encuentro también se han abordado otras líneas de colaboración de interés común.

"La iniciativa representa exactamente el modelo de intervención que queremos consolidar en Asturias: actuar antes de que los problemas familiares se agraven y acompañar a las familias para que puedan superar situaciones muy complejas", ha valorado la consejera.

"Mantener a niños, niñas y adolescentes en un entorno familiar seguro y protector siempre que sea posible es una prioridad, y para lograrlo necesitamos recursos especializados que intervengan antes de que las situaciones se cronifiquen", ha añadido.

Monroy también ha subrayado que la nueva Ley de Infancia y Adolescencia, aprobada ayer por la Junta General, reforzará este enfoque preventivo, al priorizar el apoyo a las familias, la intervención temprana y los recursos comunitarios como herramientas fundamentales para garantizar el bienestar y el ejercicio efectivo de los derechos de la infancia.