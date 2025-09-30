El Principado presenta en Corea del Sur sus atractivos para atraer inversiones y ampliar sus relaciones comerciales

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez (tercero por la izquierda), con responsables de la Federación de Pymes de Corea del Sur.
El consejero de Ciencia, Borja Sánchez (tercero por la izquierda), con responsables de la Federación de Pymes de Corea del Sur. - GOBIERNO DE ASTURIAS
Europa Press Asturias
Publicado: martes, 30 septiembre 2025 12:53

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias se ha presentado en Corea del Sur como un espacio idóneo para atraer inversiones empresariales y como un posible socio comercial estable y de referencia para las pymes locales. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha trasladado este mensaje durante la visita institucional y misión comercial organizadas por el Principado a la cuarta economía más importante de Asia, por detrás de gigantes como China, Japón e India.

Hoy, en su segundo día de visita en Seúl, Sánchez ha mantenido encuentros institucionales y empresariales para dar a conocer Asturias e impulsar las relaciones comerciales entre ambos territorios. Esta mañana ha celebrado sendas reuniones con la Cámara de Comercio e Industria de Corea (KKCI) y con la federación de pymes coreana (KBIZ), y también ha mantenido un almuerzo con el embajador de España, Julio Herráiz.

Al consejero le han acompañado el director general de Asturex, Bruno López, y la consejera en la Oficina Económica y Comercial de España, Renata Sánchez de Lollano.

Paralelamente, varias empresas asturianas que participan en la misión comercial organizada por Asturex han celebrado encuentros de trabajo con pymes e importadores coreanos, para consolidar o explorar las posibilidades de comercialización de sus productos en el país asiático.

"Nuestro objetivo ha sido presentar en Corea del Sur la estructura económica de Asturias, las posibilidades de inversión y comercio que pueden generar el Principado y nuestras empresas y, al mismo tiempo, acompañar a una serie de compañías que han mantenido una agenda de encuentros institucionales y empresariales para iniciar una relación comercial en este país", ha explicado el consejero de Ciencia.

Con esta segunda jornada, la delegación institucional y comercial asturiana finaliza su estancia en Corea del Sur y emprende viaje a Japón, donde continuarán con la promoción del Principado como espacio de atracción de inversiones y socio comercial estable.

Contador