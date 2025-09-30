El Principado presenta en Corea del Sur sus atractivos para atraer inversiones y ampliar sus relaciones comerciales

El consejero de Ciencia, Borja Sánchez (tercero por la izquierda), con responsables de la Federación de Pymes de Corea del Sur. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Asturias se ha presentado en Corea del Sur como un espacio idóneo para atraer inversiones empresariales y como un posible socio comercial estable y de referencia para las pymes locales. El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha trasladado este mensaje durante la visita institucional y misión comercial organizadas por el Principado a la cuarta economía más importante de Asia, por detrás de gigantes como China, Japón e India.

Hoy, en su segundo día de visita en Seúl, Sánchez ha mantenido encuentros institucionales y empresariales para dar a conocer Asturias e impulsar las relaciones comerciales entre ambos territorios. Esta mañana ha celebrado sendas reuniones con la Cámara de Comercio e Industria de Corea (KKCI) y con la federación de pymes coreana (KBIZ), y también ha mantenido un almuerzo con el embajador de España, Julio Herráiz.

Al consejero le han acompañado el director general de Asturex, Bruno López, y la consejera en la Oficina Económica y Comercial de España, Renata Sánchez de Lollano.

Paralelamente, varias empresas asturianas que participan en la misión comercial organizada por Asturex han celebrado encuentros de trabajo con pymes e importadores coreanos, para consolidar o explorar las posibilidades de comercialización de sus productos en el país asiático.

"Nuestro objetivo ha sido presentar en Corea del Sur la estructura económica de Asturias, las posibilidades de inversión y comercio que pueden generar el Principado y nuestras empresas y, al mismo tiempo, acompañar a una serie de compañías que han mantenido una agenda de encuentros institucionales y empresariales para iniciar una relación comercial en este país", ha explicado el consejero de Ciencia.

Con esta segunda jornada, la delegación institucional y comercial asturiana finaliza su estancia en Corea del Sur y emprende viaje a Japón, donde continuarán con la promoción del Principado como espacio de atracción de inversiones y socio comercial estable.