El Principado propone mejoras en la dotación de personal de la red autonómica de escuelas infantiles

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha presentado este martes una propuesta que mejora la dotación de personal en la red pública, autonómica y gratuita de escuelas infantiles de 0 a 3 años. La Administración ha planteado un cambio en el horario de las técnicas de educación infantil (TEI) que permite avanzar hacia la pareja educativa en el aula, de acuerdo con lo que marca el decreto de funcionamiento de esta etapa. También incrementa los apoyos en las escuelas de mayor tamaño.

La consejera de Educación, Eva Ledo; el director general de Empleo Público, Miguel Ángel Rodríguez, y la directora general de Centros y Red 0-3 años, Paula Fernández, han trasladado estas medidas a las organizaciones sindicales durante la quinta reunión de la mesa de diálogo de 0 a 3 años, que se celebra con carácter mensual.

La propuesta incluye un incremento de media hora diaria en la jornada laboral de las técnicas de educación infantil, que pasarían de trabajar 35 a 37,5 horas semanales. Este ajuste permitirá que el alumnado esté atendido por dos profesionales "prácticamente todo el horario", tal y como establece el decreto que regula el funcionamiento de estas escuelas.

El aumento del horario viene respaldado por un complemento retributivo, denominado específico B, que forma parte del convenio del personal laboral de la Administración del Principado. Esa media hora más al día supondría unos 220 euros brutos mensuales para las técnicas que pertenezcan a la red autonómica de 0 a 3 años.

El Gobierno del Principado también ha planteado mejorar la dotación de personal en los centros de mayor tamaño. La propuesta consiste en incorporar técnicas de apoyo siempre que haya más de tres unidades en funcionamiento: una profesional por cada cuatro unidades en las escuelas infantiles de hasta diez y un apoyo cada tres unidades en las escuelas de diez o más.

La consejera ha explicado que la mejora de personal que el Principado ha llevado a la mesa de diálogo tiene en cuenta las demandas de las organizaciones sindicales, así como las necesidades que se han ido detectando en los primeros meses de funcionamiento de la red.