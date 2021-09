El Principado publicará periódicamente las asignaciones de fondos europeos que reciba la comunidad

OVIEDO, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado ha aprobado este viernes una medida para reforzar "la transparencia respecto a los fondos europeos" por la que "publicará periódicamente las asignaciones que reciba la comunidad autónoma".

Este acuerdo se enmarca dentro de la Ley de Transparencia del Principado, según ha indicado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo, Melania Álvarez, quien ha apuntado que "la información se difundirá a través del Portal de Transparencia".

Hasta ahora, el Gobierno de Asturias ha confirmado la asignación de 241 millones a través de distintas conferencias sectoriales, en las que participan las comunidades autónomas y los ministerios correspondientes. No obstante, ésta no es la cantidad total. Este cómputo no incluye las asignaciones que correspondan a proyectos empresariales, como el presentado por ArcelorMittal.

"Con la publicación de estos datos se podrá conocer tanto la cuantía asignada como el órgano encargado de gestionar cada partida y el modo de ejecución (subvención, ejecución directa por la Administración autonómica)", remarcan desde el Gobierno, añadiendo que en los casos en los que sea posible se incluirán vínculos a los documentos oficiales para ampliar la información sobre estas inversiones o dotaciones.