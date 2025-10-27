El Principado quiere elevar la tasa de actividad emprendedora en la región

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado ha tomado este lunes conocimiento del Programa de Emprendimiento de Asturias 2025-2027, la hoja de ruta diseñada por la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo para impulsar la actividad económica y empresarial.

El texto persigue elevar la tasa de actividad emprendedora en el Principado desde el 4,8% actual hasta el 5,8% en 2027. Según ha explicado el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Gobierno asturiano, Borja Sánchez, el plan recoge objetivos claros y cuantificables, que permitirán medir resultados al finalizar su vigencia.

Entre ellos, el Gobierno de Asturias se plantea eliminar la brecha de género en el emprendimiento, de modo que la tasa de actividad de las mujeres en este ámbito pase del 4,2% actual al 5,8% en 2027, la misma meta fijada para los hombres.

Otro de los propósitos pasa por la creación de unas 1.500 nuevas sociedades mercantiles al año y la reducción a 350 de las disoluciones que se producen anualmente. De este modo, se generaría un saldo neto positivo de más de 1.100 empresas nuevas por cada ejercicio.

Una de las principales novedades respecto al programa anterior radica en la creación de un modelo de gobernanza robusto para cohesionar la red de apoyo al emprendimiento. En concreto, se reforzará la Oficina de Atención a las Empresas mediante una ventanilla única que servirá de puerta de entrada centralizada para cualquier persona.

La coordinación se articulará a través de la nueva plataforma Asturias Emprende, una herramienta digital que facilitará el seguimiento de las iniciativas emprendedoras e incluirá un registro único de compañías para evitar duplicidades y reducir burocracia. En este nuevo modelo, la red de centros de empresas públicos del Principado (Aceppa) tendrá la función esencial de garantizar una cobertura de servicios homogénea y de calidad en toda Asturias.

El programa presta especial atención al relevo generacional, mediante la creación de herramientas para evitar el cierre de negocios viables por jubilación, y el refuerzo de los mecanismos de apoyo a la internacionalización de las empresas.