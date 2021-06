El Principado recuerda que exigir a los turistas cumplir las medidas sanitarias no es 'madrileñofobia'

OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Turismo Graciela Blanco ha asegurado este jueves que en Asturias no se ha generado ningún tipo de 'turismofobia', algo que a su juicio no tiene que ver con mostrar el desacuerdo con que haya visitantes que no cumplen las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias.

Así lo ha indicado Blanco en la Junta General, donde en la Comisión de Cultura, Política Llingüística y Turismo ha sido preguntada por el 'popular' José Manuel Felgueres sobre el "temor alentado" por el presidente Adrián Barbón hacia los turistas madrileños. En ese sentido, Felgueres ha hecho referencia a los tweets del líder socialista del verano pasado donde recordaba que en Asturias, a diferencia de Madrid, era obligatorio el uso de la mascarilla.

La viceconsejera ha mostrado su desacuerdo con esa afirmación del diputado del PP y ha recordado que el año pasado los madrileños siguieron siendo el principal mercado emisor de turistas a la región. "No se ha generado ningún tipo de turismofobia en Asturias, los asturianos siguen siendo ejemplo de hospitalidad, otra cosa es que el Gobierno y los habitantes de los pueblos no estuvieran de acuerdo con que no se cumplieran las medidas de seguridad", ha indicado.

Así, ha resaltado que el Principado no "comulga" con que no se cumplan las medidas y los protocolos sanitarios establecidos por Salud y ha negado que ningún tipo de tweet o comentario haya podido influir en el turismo.

Blanco ha recordado que el verano pasado Asturias fue la autonomía que menos se vio afectada por la crisis sanitaria "y precisamente fue por la gestión que se hizo de la pandemia y por el compromiso del sector con la seguridad".