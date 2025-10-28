El Principado recurre a un contrato menor puente para la responsabilidad técnica de Valgrande-Pajares

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha tenido que recurrir a la adjudicación de un contrato menor puente que entrará en vigor el próximo 9 de noviembre para la responsabilidad técnica de la estación invernal de Valgrande-Pajares. Lo hará después de que el concurso, tras la correspondiente licitación de ese contrato de responsabilidad técnica, quedase desierto en su día. Nadie realizó propuestas.

Así lo ha confirmado este martes la consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, en una comisión parlamentaria de la Junta General del Principado de Asturias en la que ha comparecido a petición de Vox.

Gutiérrez ha dicho que no es la primera vez que un procedimiento de este tipo queda desierto. Así las cosas, ha dicho que el Principado adjudicará el servicio a una empresa que tenga "amplia experiencia en el sector" mediante un contrato negociado sin publicidad con carácter urgente. Previamente se realizará el mencionado contrato menor puente.

En otro orden de cosas, Gutiérrez ha comentado que se ha creado en Pajares un nuevo puesto de dirección técnica, para una persona con titulación de ingeniería, que asume desde este mismo martes las competencias de carácter técnico-operativo de mantenimiento, planificación, seguridad y normativa, así como gestión de equipos técnicos, minimización de impacto ambiental y mejoras en materia de sostenibilidad.

También ha hablado la dirigente asturiana de la situación de los cañones de nieve y ha comentado que se trabaja en su mejora. De hecho, ha explicado que el Principado contratará a una empresa especializada para realizar una auditoría sobre el sistema de nieve artificial, con el objetivo de mejorar el rendimiento, la sostenibilidad y la eficiencia energética del sistema.

Gutiérrez ha explicado además que se está trabajando para la mejora de la carretera, y que se está redactando el proyecto de saneamiento y la gestión de los residuos.

"El Gobierno cree firmemente en Valgrande-Pajares", ha dicho Gutiérrez, que ha insistido en que se está trabajando en la mejora de la estación "con inversión, profesionalidad, rigor y visión de futuro".

FIJACIÓN DE POSICIONES DE LA OPOSICIÓN

Las explicaciones de los responsables del Gobierno no han convencido al diputado de Vox Javier Jové, que ha acusado en su turno de fijación de posiciones al Gobierno regional de "enrocarse" y no resolver los problemas que sufre la estación de Pajares.

Jové ha lamentado que esta situación esté afectando a los inversores, los propietarios de pisos, los restaurantes, los hoteles y los trabajadores. Asimismo, Jové ha criticado que el Gobierno asturiano haya tenido que "contratar o sacarse de la manga este nuevo puesto de director técnico" y gastar "50.000 euros de los presupuestos de los asturianos", algo que, a su juicio, "no era necesario". Además, ha dicho que el elegido no cumple con los requisitos de experiencia en el sector.

Por último, el diputado de Vox ha lamentado la "incertidumbre" generada sobre el contrato desierto de responsabilidad técnica y ha dicho que una persona con una titulación de animadora cultural no puede ocupar una dirección general que maneja mucho dinero de los presupuestos, en alusión directa a la directora general de Actividad Física y Deporte, Manuela Eleazar Fernández, que formaba parte de los comparecientes.

Pedro de Rueda (PP), por su parte, ha criticado la "conflictividad laboral inusual" en la estación y la falta de ejecución de obras prometidas en la estación de Pajares.

El diputado 'popular' ha criticado la utilización de "contratos menores, puente, negociados, sin publicidad y procedimiento de urgencia" para la asistencia técnica en la estación. "Como solución ideal no suena", ha apuntado.