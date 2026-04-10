El Principado refuerza la recuperación y conservación de la Reserva Natural Parcial de Barayo

En la imagen, el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar (a la derecha), y el alcalde de Valdés, Oscar Pérez (a la izquierda), durante la presentación de la iniciativa. - PRINCIPADO

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias intervendrá en la Reserva Natural Parcial de Barayo para recuperar y conservar este entorno. El objetivo es mejorar el uso público del espacio y restaurar el sistema dunar.

La inversión, cofinanciada por el programa Next GenerationUE, asciende a 50.000 euros y se centrará en la parte del espacio natural que pertenece a Valdés.

Según indica el Gobierno asturiano, incluye la mejora del equipamiento de uso público ubicado en el aparcamiento, de la gestión de residuos y del acceso para los medios de vigilancia y seguridad del Plan de Salvamento en Playas. Además, se realizarán trabajos para restaurar el sistema dunar, con la reposición de vegetación autóctona y la delimitación de accesos al entorno.

El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, acompañado del alcalde de Valdés, Oscar Pérez, ha visitado hoy Barayo para dar a conocer el proyecto. Allí, ha subrayado la voluntad de colaboración institucional y el compromiso conjunto con la conservación del entorno.

La Reserva Natural Parcial de Barayo, compartida por Valdés y Navia, protege un valioso tramo del litoral occidental asturiano donde la desembocadura del río que le da nombre conforma un complejo estuario de gran valor ecológico y paisajístico. Forma parte de la red Natura 2000, es zona de especial conservación (ZEC) y forma parte de la zona de especial protección para las aves (ZEPA) Penarronda-Barayo.

La iniciativa forma parte de un conjunto de inversiones en varios espacios costeros protegidos que supera los 600.000 euros y están cofinanciadas con fondos europeos.

Aquí se enmarca también la actuación realizada recientemente en la Reserva Natural de la ría del Eo, cuyo papel estratégico se ha reforzado con la restauración de hábitats, el control de especies invasoras, la recuperación de lagunas litorales, la mejora de accesos y de observatorios o el impulso de acciones de sensibilización social.