El Principado refuerza la red de viviendas del programa 'Prometeo' de apoyo a personas con discapacidad psicosocial

Pablo Puente Baldomar; Ovidio Zapico;Concepción Saavedra; Ángel López, y Daniel Pedro Rodrigo Zapico en la presentación de la iniciativa 'Prometeo'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Asturias refuerza con cinco nuevos pisos la red de viviendas de 'Prometeo', un programa de apoyo a personas con discapacidad psicosocial que les permite vivir de manera autónoma e integrada en la comunidad. La red da servicio actualmente a 95 personas en 34 casas.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha participado este martes en la presentación de esta iniciativa, en la que colaboran el Servicio de Salud (Sespa) y la Dirección General de Vivienda. El objetivo es apoyar a personas con un trastorno mental grave mediante la promoción de su vida autónoma en una vivienda.

La iniciativa se refuerza con cinco nuevas casas: dos que incrementa la oferta en Gijón, otras dos en Parres, concejo que se incorpora este año al proyecto, y otra más en Valdés. Además de estos municipios, participan también en el programa Mieres, Langreo, Avilés y Oviedo.

El programa 'Prometeo' consta de dos fases. En el primer período, que puede durar hasta 18 meses, las personas comparten una vivienda de la red en la que reciben un apoyo más intenso y trabajan para mejorar su autonomía y desarrollar un plan de vida. En la segunda etapa ya se centran en su proyecto vital mientras residen en estos domicilios de forma autónoma, con apoyos más puntuales.

La previsión para 2026 es ampliar la red de viviendas a todas las áreas sanitarias. En este sentido, se espera abrir, al menos, una vivienda en Cangas del Narcea, y sumar sendas casas en Parres y Avilés.

Además, en colaboración con el Ministerio de Sanidad, que aporta fondos para la Estrategia Nacional de Salud Mental, se pondrá en marcha un proyecto de captación de viviendas privadas para aumentar el parque disponible.

El origen del modelo 'Prometeo' se remonta a 2008 en Gijón, donde surge fruto de la colaboración entre los servicios de salud mental, la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la Fundación Siloé. Desde entonces, el programa ha facilitado la vida independiente en la comunidad a más de 150 personas.

El proyecto logró en 2022 el reconocimiento de buena práctica de la Unión Europea por su labor en favor de la promoción de la autonomía de las personas con discapacidad psicosocial.