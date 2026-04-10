El Principado reitera su voluntad de celeridad administrativa en cuanto TYC Narcea aclare su situación con el ITJ

Reunión de Javier Cueli con trabajadores - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha reiterado su voluntad de tramitar de manera ágil los permisos y autorizaciones de TYC Narcea, en cuanto esta empresa aclare con el Instituto para la Transición Justa (ITJ) su situación legal. Así se lo ha trasladado este viernes el director general de Energía y Minería, Javier Cueli, a cinco trabajadores de la explotación de Veiga de Rengos (Cangas del Narcea), con los que ha mantenido un encuentro.

Cueli ha explicado que el compromiso de su departamento es agilizar la tramitación administrativa del proyecto de explotación presentado por la compañía. No obstante, este trámite está pendiente de que TYC Narcea aclare con el Instituto de Transición Justa si tiene que devolver las ayudas al cierre percibidas por la anterior propietaria de la explotación, y, en su caso, de los fondos que reingresaría al Estado.

El director general ha señalado al respecto que le consta que el ITJ tiene voluntad de resolver la situación, aunque no hay plazos al tratarse de un asunto "complejo".

"El Principado lo que puede hacer es hablar con el instituto, intentar que sean lo más ágiles posibles. En el hipotético caso de que hubiese un acuerdo entre la empresa y el instituto en la cuantía a devolver, el Ejecutivo autonómico se compromete a tramitar con la mayor celeridad el proyecto de explotación", ha concluido Javier Cueli.