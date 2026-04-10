Israel excluye a España del órgano que supervisa el alto el fuego en Gaza por su "obsesión antiisraelí"

Archivo - El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, durante una rueda de prensa en la capital de Austria, Viena (archivo) - Katharina Kausche/dpa - Archivo

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Israel ha anunciado este viernes su decisión de excluir a España del Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC), un órgano multinacional que supervisa el alto el fuego en la Franja de Gaza a raíz del acuerdo alcanzado en octubre de 2025 para aplicar la propuesta de Estados Unidos para en enclave, debido a lo que describe como una "obsesión antiisraelí" por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"El Gobierno de Sánchez tiene un sesgo antiisraelí tan flagrante que ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz del presidente (estadounidense, Donald) Trump y en el CMCC que operan en el marco del plan", ha dicho el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, tal y como ha recogido 'The Times of Israel'.

Así, la cartera ha citado entre los motivos "la obsesión antiisraelí del Gobierno español encabezado por Sánchez" y "los graves daños a los intereses de Israel y Estados Unidos durante la guerra contra Irán", según el diario 'Yedioth Ahronoth'. Por último, ha resaltado que Madrid ha sido notificado formalmente de esta decisión, que fue trasladada por adelantado a Estados Unidos.

Sánchez y otros integrantes del Gobierno de España se han mostrado críticos con Israel por sus acciones en el marco de la ofensiva contra la Franja en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 y la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos contra Irán, lo que ha provocado airadas respuestas desde las autoridades estadounidenses e israelíes.

El plan presentado por Trump contempla que el CMCC sirva como centro de coordinación de las labores de estabilización de Gaza, incluida la entrada de ayuda humanitaria y la supervisión del acuerdo de alto el fuego, en medio de las denuncias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) sobre las continuadas restricciones al acceso de ayuda y los reiterados bombardeos israelíes contra el enclave.

Este organismo está encabezado por el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Bradley Cooper, y cuenta con la participación de efectivos de cerca de 20 países, siendo uno de los elementos claves de la propuesta de Trump, que derivó además en la creación de la Junta de Paz y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), integrado por tecnócratas palestinos y que debería asumir las competencias al frente del enclave.