El Principado requiere a Aucalsa explicaciones ante el "vergonzoso" cobro del peaje del Huerna en su integridad

Archivo - Movilización por el fin del peaje del Huerna. - IMANOL RIMADA/EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Consumo del Gobierno del Principado emitió hace unos días un requerimiento formal a Aucalsa, empresa concesionaria del peaje del Huerna (AP-66) durante las obras por el cobro íntegro de dicho peaje a pasar de las obras derivadas del argayo de noviembre de 2024. Desde el Principado exigen ecplicaciones por esa "vergonzosa situación" y cifran en en 1,8 el número de vehículos que ha circulado por la vía desde esa fecha y la recaudación entre 28 y 29,6 millones de euros.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, la viceconsejera de Derechos Sociales, Beatriz González y el director general de Consumo, Faustino Zapico han explicado en rueda de prensa la información que se reclama en dicho requerimiento y han manifestado que la empresa tiene de plazo hasta el 31 de este mes para responder. A partir de esa respuesta y el análisis de la misma el Principado continuará con el proceso por las vías establecidas.

Ha recordado Zapico que el Gobierno recibió dos reclamaciones de particulares y una tercera reclamación por parte de la Unión de Consumidores, UCE. Además el Servicio de Inspección de la propia Dirección General de Consumo realizó el trayecto entre Campomanes y la Magdalena en cuatro ocasiones y en ambas direcciones, "tomando buena nota de cómo se encontraba la autopista cada uno de esos días".

"Lo que está pasando es vergonzoso. Es de sentido común sentirse violentado al pagar el peaje en su integridad, como nos pueden cobrar los 16,20 euros estando así la carretera. Nos hacemos eco de todas las protestas y el sentir de toda la sociedad, de todos los usuarios", dijo Zapico.

En este sentido ha indicado que el compromiso del Gobierno de Asturias es estar con los consumidores y ante esta situación han decidido presentar ese requerimiento formal a la empresa concesionaria. Ha añadido el consejero que "cuentan con una orientación muy similar con lo ocurrido, a través de una sentencia del Tribunal Supremo de octubre del año pasado en Vigo (Galicia), donde coincidiendo con la ampliación las obras de ampliación del puente de Vigo se estaban durante las mismas generando unas distorsiones muy parecidas a las que sufren los usuarios del Huerna y se estaba cobrando también íntegramente su peaje.

Recuerda Zapico que fue el propio Tribunal Supremo el que dijo que eso no podía ser. No obstante ha indicado que "no quieren anticipar nada y esperarán al día 31 para conocer la respuesta de la empresa su requerimiento y a partir de ahí valorar".

En este sentido la viceconsejera ha manifestado que en ese requerimiento se solicita información sobre cuales son las previsiones y la motivación para no minorar la cantidad que está cobrando por el peaje a los usuarios a pesar de que no disfrutan del servicio como deberían hacerlo.

En la misma línea Faustino Zapico indicó que el requerimiento consiste en pedir explicaciones constatando una realidad que todo el mundo conoce.