El Principado respalda el plan del colegio del Centro Asturiano de Santa Fe para impartir ESO y Bachillerato

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, entrega a la presidenta del Centro Asturiano de Santa Fe, Lila Magdalena, el símbolo de Asturias Paraíso Natural, ante la atenta mirada del cónsul, Pablo Platas. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno de Asturias, Gimena Llamedo, ha trasladado este viernes al Centro Asturiano de Santa Fe el respaldo del Principado a la iniciativa del colegio vinculado a la entidad, el Argentino-Hispano Nuestra Señora de Covadonga, que plantea convalidar sus enseñanzas con los títulos oficiales españoles de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

Se trata de un convenio educativo que, de culminar en los plazos previstos, permitiría a su alumnado acceder directamente a las pruebas de acceso a la Universidad en España. Si sale adelante, el centro se convertiría en el tercero de Argentina en contar con un acuerdo de estas características con España y en el primero vinculado a una entidad asturiana, lo que reforzaría su singularidad dentro de la colectividad española y asturiana en el país.

En el marco de su viaje institucional a Uruguay y Argentina, la vicepresidenta ha mantenido una reunión para abordar esta iniciativa con el consejero de Educación del Cono Sur, Roberto Taboada. El colegio santafesino trabaja en este proyecto desde hace años y de forma especialmente activa desde 2004.

"Desde el Gobierno de Asturias vamos a implicarnos en el apoyo a este proyecto porque responde muy bien a lo que representa este centro y a lo que queremos seguir construyendo con nuestras comunidades en el exterior. Sería un orgullo que Santa Fe pudiera alcanzar un objetivo tan ambicioso, que abre nuevas oportunidades a las futuras generaciones", ha valorado Llamedo.

ENCUENTRO CON EL CÓNSUL GENERAL DE ESPAÑA

En su visita al Centro Asturiano de Santa Fe, la vicepresidenta ha celebrado un encuentro con el cónsul general de España en la provincia, Pablo Platas Casteleiro, en el marco de una jornada marcada por la emoción, el reencuentro y el reconocimiento a una comunidad que ha sabido mantener vivas sus raíces durante más de un siglo.

Gimena Llamedo ha estado acompañada por el director general de Emigración y Retorno en funciones, Marcos Niño, y por la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso.

El Centro Asturiano de Santa Fe, fundado el 20 de diciembre de 1908, es una de las entidades históricas de la diáspora en Argentina. Conocido por albergar la institución académica, cuenta también con el reconocimiento oficial de asturianía desde 1995 y ha mantenido una estrecha vinculación con la comunidad a través de la cultura, la educación y la vida comunitaria.

La presidenta del Centro Asturiano, Lila Mary Magdalena es, también, la directora del colegio, una doble responsabilidad que refleja la estrecha conexión entre la entidad y su proyecto educativo.

"Aquí no solo se conserva la memoria de quienes un día emigraron. Aquí hay una comunidad que ha sabido transformar ese legado en algo útil, vivo y con futuro. Lo que han construido en Santa Fe merece todo nuestro reconocimiento", ha valorado la vicepresidenta.

El convenio en el que trabaja el centro desde hace años permitiría que el colegio pueda impartir titulaciones oficiales españolas, reforzando así su singularidad y ampliando las oportunidades académicas de su alumnado.

La puesta en marcha de este acuerdo supondría, además, un avance especialmente relevante para las nuevas generaciones, al facilitar una conexión directa con el sistema educativo español.

"Santa Fe demuestra que la emigración asturiana no solo dejó memoria y afecto por Asturias. Dejó también instituciones sólidas, capaces de seguir creando oportunidades y de proyectarse hacia delante", ha destacado Llamedo.

Durante la visita, la delegación del Principado ha conversado con miembros de la comunidad asturiana asentada en la ciudad, entre ellos, Carlos Rodríguez, natural de Ponga, uno de los fundadores del colegio y veterano emigrante, referente para varias generaciones.

Con motivo de la visita, el colegio organizó una celebración en la que participaron alumnado, profesorado, familias y representantes de la colectividad. Uno de los momentos más emotivos de la jornada llegó cuando toda la comunidad educativa interpretó el himno de Asturias, fiel reflejo del estrecho vínculo con el Principado, más de un siglo después de la fundación del centro.