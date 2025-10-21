El Principado responderá a Puente "con argumentos, con trabajo técnico y con respeto absoluto por la legalidad"

El presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo (c), junto a la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, durante la manifestación en contra del peaje del Huerna, a 17 de octubre de 2025, en Oviedo, Principado de Asturias (España). Este viernes está prevista la - Imanol Rimada - Europa Press

OVIEDO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo ha manifestado este jueves en el Pleno que la repuesta del Gobierno asturiano al ministro de Transportes, Óscar Puente, respecto a la supresión del peaje del Huerna se hará "con argumentos, con trabajo técnico y con respeto absoluto por la legalidad, sin entrar en valoraciones porque lo de menos es la opinión del ministro".

Calvo respondía así al diputado del Grupo Mixto por Foro, Adrián Pumares, que ha indicado que "para el, defender Asturias no es una consigna electoral, sino una obligación moral".

Por ello Pumares ha indicado que cualquier ministro, sea del color que sea, que desprecie a nuestra tierra, les encontrará enfrente". Asimismo, le reclamó a Calvo que "las provocaciones, las faltas de respeto, el inmovilismo y la chulería del ministro tengan enfrente al Gobierno del Principado".

El consejero ha indicado que "no se esperaba esta reivindicación del partido de Francisco Álvarez Cascos". "Ya está bien, a Asturias se le respeta trabajando y no haciendo oportunismo. Cuando hablamos aquí del futuro de nuestra región y hablamos de los problemas de nuestra región, lo que tenemos que hacerlo es con rigor y no utilizando cualquier diferencia, cualquier oportunidad para mostrar el conflicto", dijo Calvo.

El consejero ha indicado que aún faltan muchas cosas por saber de la prórroga del peaje, porque "falta por saber cómo se hizo la privatización y sobre todo falta por saber qué sucede con el informe que justifica la prórroga del Gobierno de Aznar".