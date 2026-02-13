El Principado se reúne "discretamente" con la Seguridad Social para avanzar en el plan de El Cristo-Buenavista

Archivo - Interior de un edificio del entorno del viejo HUCA. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha defendido este viernes en la Junta General el calendario del Principado para la operación urbanística de El Cristo-Buenavista, subrayando que las reuniones técnicas con la Tesorería General de la Seguridad Social "se están manteniendo discretamente" para cerrar un acuerdo que permita redactar y tramitar el nuevo Plan Especial de Reforma Interior (PERI) y avanzar en la transformación de los terrenos del antiguo HUCA.

Peláez ha respondido a las preguntas planteadas por el diputado del PP de Asturias José Agustín Cuervas-Mons sobre este tema en la Comisión de Hacienda. El parlamentario del PP asturiano ha cuestionado que el proceso de redacción y aprobación del plan especial tenga que prolongarse hasta 2028 y sostiene que un documento de este ámbito podría tramitarse en menos tiempo "con voluntad política". "He visto planeamientos generales de ciudades que tardaron menos. El de Oviedo, la ciudad entera, tardó menos que lo que están diciendo ustedes", ha señalado.

Cuervas-Mons ha reprochado al Gobierno que lleve "mucho tiempo" sabiendo que hace falta un PERI y, aun así, no haya presentado todavía el documento, pese a las reiteradas peticiones del Ayuntamiento de Oviedo para contar cuanto antes con ese planeamiento sobre la mesa.

MODIFICADO DEL CONTRATO

En cuanto a la demolición del edificio conocido como "los hongos", Peláez ha indicado que se realizará mediante una modificación del contrato ya adjudicado, y no mediante una nueva licitación, por entender que se trata de una ampliación de las unidades de obra ya contratadas y que esta fórmula "es la mejor opción" desde el punto de vista de la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Aun así, Peláez ha explicado que no es posible concretar una cifra cerrada para el coste de ese derribo hasta que esté finalizado el proyecto específico, indicando que las cuantías contenidas en los informes técnicos son "indiciarias" y orientadas a valorar el estado de los edificios, no a fijar el presupuesto definitivo de la demolición.

En el cruce dialéctico sobre los informes técnicos de "los hongos", Cuervas-Mons ha acusado al consejero de ocultar información y de retrasar la entrega de documentación clave sobre el estado de los edificios. El diputado del PP sostiene que los informes de Cadesa y Tragsatec estaban firmados en septiembre y octubre de 2025, mientras Peláez afirmó en una comparecencia posterior que aún estaban "a la espera" de esos documentos, lo que el parlamentario del PP ha calificando de "tomadura de pelo" y vinculando a una estrategia deliberada para no dar plazos claros sobre los derribos.

Cuervas-Mons ha subrayado además que esos informes incluyen ya presupuestos concretos, con una estimación de la demolición en torno a 380.000 euros (sin retirada de amianto), y ha reprochado al consejero que los califique de meramente "indiciarios". A su juicio, los textos técnicos también dejan constancia de que parte de los daños estructurales en los edificios deriva del abandono prolongado de las instalaciones, lo que, ha dicho, "avala las denuncias del PP sobre la dejación del Gobierno y el deterioro del antiguo HUCA".

Respecto a las fechas, el consejero ha negado haber mentido y ha explicado que el informe de Cadesa, fechado en septiembre, fue recibido primero por Tragsatec, que necesitó tiempo para procesarlo y emitir su propio informe, remitido con posterioridad a la consejería.

Peláez ha rechazado los "juegos malabares" del diputado del PP con las firmas y registros de entrada para poner en duda su palabra, y ha reivindicado que la suspensión del contrato de derribo se acordó precisamente a la luz de esos informes y en el "momento procesal oportuno" para minimizar costes al Principado.