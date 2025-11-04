El Principado sale al paso de las acusaciones de Gijón y niega haber tenido participación alguna en el 'Plan Llave'

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Vivienda del Principado de Asturias ha negado este martes que haya tenido participación alguna en el diseño o puesta en marcha del programa municipal 'Plan Llave' impulsado por el Ayuntamiento de Gijón.

Vivienda ha querido salir al paso de las manifestaciones del concejal de Urbanismo y portavoz del Gobierno de Gijón, Jesús Martínez Salvador, quien acusó al Ejecutivo asturiano de boicotear el plan.

El Principado insiste en que no fue consultado ni se comprometió en ningún momento a asumir las condiciones económicas del programa, cuya aprobación fue una decisión "exclusiva y unilateral" del consistorio gijonés.

Desde la Dirección General de Vivienda explican que ya se había advertido de que la fórmula planteada iba "directa al fracaso". Añaden que, en paralelo, el precio del módulo de vivienda protegida se encuentra en fase de revisión en el marco de la concertación social, con el objetivo de garantizar el equilibrio entre la asequibilidad para las familias y la viabilidad de las promociones.

"Por tanto, es rotundamente falso que el Principado haya boicoteado ninguna iniciativa. El resultado del 'Plan Llave' obedece únicamente a un diseño municipal que no tuvo en cuenta ni la realidad del mercado ni el marco autonómico vigente en materia de vivienda protegida", han zanjado desde el Gobierno asturiano.