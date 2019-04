El Principado, seguro de que el próximo gobierno aprobará una versión "mejorada" del estatuto electrointensivo

Publicado 26/04/2019 10:21:36 CET

El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno asturiano, el socialista Isaac Pola, ha dicho este viernes que ya existe un compromiso para que el denominado estatuto electrointensivo, para bajar el precio de electricidad a grandes industrias, sea aprobado por el Gobierno central. "Entiendo que el compromiso de que salga el estatuto está, y tenemos la ilusión y la esperanza de que la versión que finalmente se apruebe sea mejorada respecto a la primera", ha comentado.

Pola se ha pronunciado en estos términos un día después de conocerse que el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez no va a aprobar, en contra de lo previsto, el citado estatuto. La decisión ha generado un amplio malestar en el colectivo de los trabajadores de Alcoa, empresa que ha anunciado su cierre en las plantas de Avilés (Asturias) y A Coruña (Galicia). Confiaban en que el estatuto, con una tarifa competitiva, pudiese ayudar a conseguir un comprador para las plantas. Los sindicatos han llegado a hablar de traición.

"No significa que no se vaya a aprobar, sino que no se puede aprobar ahora con este Gobienro", ha considerado el dirigente asturiano. A preguntas de Europa Press, Pola ha dicho que entiende esa reacción desde un punto de vista humano, ya que se había generado la expectativa de que fuese aprobado en este Consejo de Ministros y que lo hiciera el actual Gobierno. Ha reconocido que la decisión del Ministerio de Industria "no es una buena noticia".

"No ha podido ser", ha comentado Pola, recordando los argumentos del Ministerio relativos a la decisión de no aprobarlo, en base a un reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que hace que haya que responder a una serie de cuestiones "para dar mayor garantía jurídica al estatuto".

"Hoy nos reuniremos con la representación sindical de Alcoa para analizar la situación", ha añadido Pola en referencia a una reunión que mantendrán este viernes con los sindicatos y en la que estará presente el presidente de Asturias, Javier Fernández.

Espera Pola que la no tramitación del estatuto no tenga incidencia indirecta en el trabajo que vienen desarrollado para buscar inversores para la planta avilesina.

El consejero ha explicado que existe un diálogo abierto con "varios inversores interesados" y que para el próximo 6 de mayo hay prevista una comisión de seguimiento y control del proceso.